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Внимание, вопрос: 11+33=58. У вас есть 10 секунд сделать пример верным — достаточно сдвинуть 1 спичку

Опубликовано: 18 сентября 2026 15:13
 Проверено редакцией
Внимание, вопрос: 11+33=58. У вас есть 10 секунд сделать пример верным — достаточно сдвинуть 1 спичку
Внимание, вопрос: 11+33=58. У вас есть 10 секунд сделать пример верным — достаточно сдвинуть 1 спичку
Городовой ру
Неверное равенство можно исправить, переложив всего одну спичку. 

В Японии для профилактики возрастных изменений мышления используют простой приём — решение головоломок со спичками. Это не про математику, а про тренировку мозга: он учится смотреть на привычное под новым углом, пишет ИА SakhalinMedia.

Задача

Перед вами пример из спичек: 11 + 33 = 58. Оно неверное. Переложите одну спичку — и равенство сойдётся.

Решение

Загляните в правую часть. Восьмёрка станет нулём, если убрать одну спичку. А число 11 превратится в 17, если эту же спичку добавить к нему. Получаем: 17 + 33 = 50. Всё верно.

Что происходит в мозге

Когда вы решаете такую задачу, работают оба полушария: левое анализирует цифры, правое — пространство. Это укрепляет межполушарные связи и тренирует рабочую память. Нейробиологи называют это нейропластичностью — способностью мозга создавать новые связи. Чем чаще вы даёте подобную нагрузку, тем дольше будет сохраняться ясность ума.

А ещё такие задачки учат не сдаваться после первой неудачи. В жизни это не менее полезно, чем в головоломках.

Вывод

Одна спичка меняет всё. Если хотите продолжить, переходите к решению ещё одной задачи — это простой способ держать мозг в тонусе.

Автор:
Евгения Сухова
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