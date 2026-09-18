Внимание, вопрос: 11+33=58. У вас есть 10 секунд сделать пример верным — достаточно сдвинуть 1 спичку

В Японии для профилактики возрастных изменений мышления используют простой приём — решение головоломок со спичками. Это не про математику, а про тренировку мозга: он учится смотреть на привычное под новым углом, пишет ИА SakhalinMedia.
Задача
Перед вами пример из спичек: 11 + 33 = 58. Оно неверное. Переложите одну спичку — и равенство сойдётся.
Решение
Загляните в правую часть. Восьмёрка станет нулём, если убрать одну спичку. А число 11 превратится в 17, если эту же спичку добавить к нему. Получаем: 17 + 33 = 50. Всё верно.
Что происходит в мозге
Когда вы решаете такую задачу, работают оба полушария: левое анализирует цифры, правое — пространство. Это укрепляет межполушарные связи и тренирует рабочую память. Нейробиологи называют это нейропластичностью — способностью мозга создавать новые связи. Чем чаще вы даёте подобную нагрузку, тем дольше будет сохраняться ясность ума.
А ещё такие задачки учат не сдаваться после первой неудачи. В жизни это не менее полезно, чем в головоломках.
Вывод
Одна спичка меняет всё. Если хотите продолжить, переходите к решению ещё одной задачи — это простой способ держать мозг в тонусе.