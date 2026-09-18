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Тыква всю зиму как свежая: храню и замораживаю без потери сочности и вкуса

Опубликовано: 18 сентября 2026 16:01
 Проверено редакцией
Тыква всю зиму как свежая: храню и замораживаю без потери сочности и вкуса
Тыква всю зиму как свежая: храню и замораживаю без потери сочности и вкуса
Городовой ру
Для длительного хранения тыквы достаточно соблюдать несколько условий

Тыква является сезонным продуктом, поэтому ее можно найти в магазинах по хорошей стоимости именно осенью. Для хранения обычная кухня не подходит, поэтому следует запомнить несколько важных нюансов.

Какая тыква подойдет для длительного хранения

Долго храниться сможет только та тыква, которая не имеет повреждений. У нее должна быть плотная кожура, сухая плодоножка, что говорит о полной зрелости. Если на тыкве есть вмятины, трещины, то следует использовать ее сразу.

Где хранить тыкву

Для хранения лучше подобрать прохладное сухое место, где есть движение воздуха, при этом отсутствует солнечный свет. Подходящим вариантом станет кладовка. При хранении нельзя ставить плоды вплотную друг к другу, иначе они быстро испортятся.

Хранение разрезанной тыквы

Если тыква уже нарезана, то при комнатной температуре ее хранить нельзя. Нужно убрать плод в холодильник и постараться приготовить в ближайшее время. Если нет возможности использовать ее сразу, то лучше заняться заморозкой.

Как замораживать тыкву

Перед заморозкой тыкву нужно очистить от кожуры и семян, нарезать средними или небольшими кусочками. Позже их можно будет использовать для каш, супов, выпечки, гарниров и прочих блюд, сообщает канал "Посуда TalleR".

Что делать с семечками

Не стоит выбрасывать семечки, так как они очень полезны. После подсушивания семена подойдут для каш, выпечки, салатов, йогуртов, а также в качестве самостоятельной закуски.

Рекомендация

Не стоит брать слишком крупные плоды, так как они могут оказаться сухими и слишком жесткими. Оптимальный вес тыквы - не более 4-5 кг. Обязательно постучите по поверхности плода - он должен издавать глухой звук.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова хранит тыквы под кроватью. Там сухо, при этом нет застоя воздуха. Она пробовала размещать плоды в шкафу на кухне, но это привело к быстрой порче урожая.

Отзывы

Marima: “Пробовала замораживать пюре готовое. При разморозке изменилась консистенция сильно. До заморозки было идеальное пюре. Именно поэтому замораживаю тыкву кусочками”.

Светлана Фролова: “Храню тыквы на даче на полу. Прекрасно сохраняются до апреля-мая. Сорта для этой цели использую разные”.

Ранее портал “Городовой” рассказал, как из тыквы приготовить изысканный десерт.

Автор:
Полина Аксенова
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