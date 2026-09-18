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Реконструкция «Фрунзенской»: деньги есть, стройка кипит, открытие — по плану

Опубликовано: 18 сентября 2026 14:48
 Проверено редакцией
Реконструкция «Фрунзенской»: деньги есть, стройка кипит, открытие — по плану
Реконструкция «Фрунзенской»: деньги есть, стройка кипит, открытие — по плану
Global Look Press / Maksim Konstantinov
«Фрунзенская» растет вверх и вглубь.

Станция метро «Фрунзенская» закрылась на масштабную перестройку в 2024 году. Вокруг объекта сразу поползли слухи. В сети активно писали, что проекту не хватает денег, а бюджеты урезают.

В руководстве Петербургского метрополитена эти домыслы опровергли: с финансированием все в порядке, а стройка идет строго по графику, рассказал ТАСС начальник подземки - начальник дирекции инфраструктурных программ Олег Глазунов.

Деньги есть, графики соблюдаются

В метрополитене подчеркнули: никаких финансовых проблем нет. Подрядчик исправно получает деньги за выполненную работу. В начале года специалисты рассматривали разные экономические сценарии, но крайние меры не потребовались.

Переносить открытие или замораживать стройку никто не планирует.

Зачем станцию перестраивают заново?

«Фрунзенская» — это не просто косметический ремонт, а грандиозная стройка. Старый наземный вестибюль полностью снесли.

На его месте возводят многоэтажный комплекс. В нем расположится Единый диспетчерский центр метрополитена. Оттуда специалисты будут управлять всей подземкой Петербурга: следить за поездами, эскалаторами и безопасностью.

Но главное изменение для пассажиров — вместо трех старых эскалаторов на станции установят четыре новых. Это поможет избежать пробок на входе в часы пик.

Что уже сделано на стройплощадке

Работа на объекте идет без остановок. Вот что уже выполнили строители:

  • Бетонный каркас: готовность монолитных конструкций превышает 60–85% (в зависимости от участка). Основные бетонные работы завершат уже в конце октября.
  • Наклонный ход: старую чугунную отделку тоннеля отремонтировали, полностью обновили гидроизоляцию и нанесли защиту от огня.
  • Оборудование: эскалаторы уже собирают, ключевые узлы и двигатели стоят на своих местах.
  • Инженерия: рабочие активно прокладывают вентиляцию, электрику и слаботочные системы, а также строят третий этаж диспетчерского пункта.

Строители уже приступили к финишной отделке. В конце августа на стену будущего вестибюля торжественно уложили первую облицовочную плитку. На ней свои автографы оставили руководители транспортной отрасли города.

Когда открытие?

Пассажиры смогут оценить обновленную «Фрунзенскую» в 2027 году. Станцию планируют открыть под пассажирскую нагрузку во втором квартале. Сроки остаются неизменными.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему ремонт метро «Парк Победы» в Петербурге зашел в тупик.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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