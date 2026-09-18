Из кризиса — в гибриды: когда оживает автопром Петербурга

В 2026 году планируют собрать 120 тысяч автомобилей.

Еще пару лет назад казалось, что автомобильная жизнь Петербурга замерла навсегда. Иностранные бренды один за другим закрывали площадки, а конвейеры останавливались.

Но городские автозаводы получили второе дыхание. Власти обещают не просто вернуть былые объемы, но и удивить автовладельцев современными новинками.

Назад в будущее: цели на 2028 год

План у города амбициозный: к 2028 году полностью выйти на уровень докризисного 2021 года. Об этом "ДП" сказал председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов.

Тогда в Петербурге выпустили почти 370 тысяч машин.

Процесс перезапуска уже идет вовсю:

В 2026 году планируют собрать 120 тысяч автомобилей.

планируют собрать 120 тысяч автомобилей. К 2027 году объем производства должен закрыть половину от старых показателей.

объем производства должен закрыть половину от старых показателей. К 2028 году Петербург рассчитывает производить больше трети всех новых автомобилей в России.

Впервые в истории: в Петербурге соберут гибриды

Самая интригующая новость — Петербург готовится к выпуску гибридных автомобилей. Это машины, которые используют и бензиновый мотор, и электродвигатель. В истории питерского автопрома таких проектов еще не было.

Популярность «гибридов» в России растет с каждым месяцем: они экономят топливо в пробках и не зависят от редких электрозарядок.

Как рассказал Александр Ситов в «Большом интервью» на телеканале «78», что первые гибридные авто местной сборки появятся уже на рубеже 2026 и 2027 годов.

На каком именно заводе пропишется новинка, пока держат в секрете. Подробную программу обещали озвучить в самое ближайшее время.

Что это значит для обычных водителей?

Автомобильный кластер Петербурга постепенно избавляется от статуса «просто сборки». Появление гибридных технологий означает, что в город приходят более сложные и современные производства.

Если все планы сработают, уже через четыре года каждый третий новый автомобиль в салонах страны будет иметь петербургскую прописку. А у покупателей появится реальный выбор между классическим бензином и экономичным гибридом.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему россияне собираются в октябре в Петербург.