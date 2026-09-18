В Минприроды назвали 6 регионов России с максимальным количеством медведей: актуальные данные

Медведей в России стало больше, чем людей в Подольске

В России сейчас обитает свыше 307 тысяч бурых медведей — примерно столько же, сколько людей в Смоленске или Подольске.

С 1990 года популяция выросла более чем в 2,3 раза, и это одна из причин, почему косолапые всё чаще заглядывают в населенные пункты.

Главная причина визитов проста — поиск пищи, особенно в осенний период.

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По данным Минприроды, лидеры по численности — восточные и северные регионы с обширными лесами. Красноярский край на первом месте — 26,6 тысячи особей, за ним идут Хабаровский (26,2 тысячи) и Камчатский (24,2 тысячи).

Внушительные цифры показывают Иркутская область, Якутия и Амурская область.

Но абсолютные числа не говорят о плотности: Якутия по площади больше Горного Алтая в 33 раза, так что прямое сравнение некорректно.

Как считают медведей в мире и Европе

Глобальной статистики не существует — сплошную перепись диких животных никто не проводит. В Европе эксперты считают не по странам, а по популяциям, что исключает двойной учет: шатун, перешедший из Эстонии в Латвию, не засчитается дважды.

Всего в континентальной Европе без учета России — чуть более 20 тысяч особей. Лидер — Румыния, где в карпатских лесах обитает от 10 до 13 тысяч медведей, почти вдвое больше, чем считали ранее.

Советы

при встрече с медведем нельзя бежать — лучше медленно отступать, не поворачиваясь спиной;

в лесу стоит шуметь: косолапые не любят сюрпризов и обычно уходят сами;

еду и продукты в походе нужно держать в герметичных контейнерах, не оставлять вблизи палатки;

если медведь замечен у населенного пункта, лучше сообщить в местные службы, а не пытаться прогнать его самостоятельно.

Итог

Рост популяции бурых медведей — хороший знак для экосистемы, но он требует осторожности со стороны человека. Чем больше косолапых в лесах, тем выше вероятность встреч, особенно осенью, когда животные активно ищут пропитание.

Ранее «Городовой» рассказывал, какой лесной зверь считается самым опасным в России.