Канье Уэст убрал Петербург из расписания: артист обиделся на хаос в России

Концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге всё больше похож на детектив. Выступления на «Газпром Арене» наметили на октябрь 2026 года. Но анонсы просто исчезли с официального сайта рэпера.
Что произошло с расписанием?
Анонсов питерских концертов на сайте Yeezy tour больше нет. Зато шоу в Индонезии и городах США висят на месте.
Фанаты в панике. Многие уже успели купить билеты, а теперь штурмуют банки и пытаются вернуть свои деньги.
С самой площадкой тоже всё непросто. Руководство «Газпром Арены» официально заявило: никакого договора аренды с организаторами нет.
Устроители концерта из Say Agency сначала доказывали обратное и объясняли, что готовятся сложные документы. Но потом все посты были удалены.
Версия организаторов: рэпер просто расстроился
Глава Say Agency Анна Субчева прокомментировала ситуацию РБК. По её словам, Канье — человек с «тонкой душевной организацией».
Он увидел, какой хаос поднялся в российских СМИ вокруг его приезда, и так отреагировал на стресс. Организаторы верят: как только шумиха уляжется, даты выступлений вернутся на сайт.
Ранее «Городовой» рассказывал, как россияне относятся к концерту мировой звезды.