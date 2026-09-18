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Канье Уэст убрал Петербург из расписания: артист обиделся на хаос в России

Опубликовано: 18 сентября 2026 12:16
 Проверено редакцией
Канье Уэст убрал Петербург из расписания: артист обиделся на хаос в России
Канье Уэст убрал Петербург из расписания: артист обиделся на хаос в России
Global Look Press / Javier Rojas / Keystone Press Agency
Анонс концертов в Северной столице исчезли с сайта артиста.

Концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге всё больше похож на детектив. Выступления на «Газпром Арене» наметили на октябрь 2026 года. Но анонсы просто исчезли с официального сайта рэпера.

Что произошло с расписанием?

Анонсов питерских концертов на сайте Yeezy tour больше нет. Зато шоу в Индонезии и городах США висят на месте.

Фанаты в панике. Многие уже успели купить билеты, а теперь штурмуют банки и пытаются вернуть свои деньги.

С самой площадкой тоже всё непросто. Руководство «Газпром Арены» официально заявило: никакого договора аренды с организаторами нет.

Устроители концерта из Say Agency сначала доказывали обратное и объясняли, что готовятся сложные документы. Но потом все посты были удалены.

Версия организаторов: рэпер просто расстроился

Глава Say Agency Анна Субчева прокомментировала ситуацию РБК. По её словам, Канье — человек с «тонкой душевной организацией».

Он увидел, какой хаос поднялся в российских СМИ вокруг его приезда, и так отреагировал на стресс. Организаторы верят: как только шумиха уляжется, даты выступлений вернутся на сайт.

Ранее «Городовой» рассказывал, как россияне относятся к концерту мировой звезды.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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