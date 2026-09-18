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Катки у моря, школьные каникулы и ноябрьский сброс цен: почему россияне собираются в октябре в Петербург

Опубликовано: 18 сентября 2026 11:28
 Проверено редакцией
Катки у моря, школьные каникулы и ноябрьский сброс цен: почему россияне собираются в октябре в Петербург
Катки у моря, школьные каникулы и ноябрьский сброс цен: почему россияне собираются в октябре в Петербург
фото: Городовой.ру
На Петербург приходится 24,7% всех внутренних бронирований на второй месяц осени.

Лето закончилось, но путешествия не остановились. В октябре спрос на поездки поделился почти поровну: 51% туристов отдыхает внутри страны, а 49% выбирают заграницу.

Эксперты сервиса OneTwoTrip выяснили, какие российские города стали самыми популярными этой осенью, сообщает "Деловой Петербург".

Две столицы забирают всё

Главным любимчиком путешественников снова стал Санкт-Петербург. На него приходится почти четверть всех бронирований по России (24,7%). В среднем туристы приезжают сюда на 2,8 дня, а за ночь в отеле платят около 11,1 тыс. рублей.

На втором месте — Москва с долей 19,9%. В столицу едут на чуть больший срок (3,2 дня), а жилье обходится немного дешевле — около 9,7 тыс. рублей за ночь.

Сейчас в России набирают популярность короткие поездки на выходные — так называемые «сити-брейки». Люди больше не ждут полноценного отпуска. Они просто вырываются в другой город на 2–3 дня, чтобы сменить обстановку и перезагрузиться.

Октябрь держится, а в ноябре ждут затишье

В Петербурге отельеры оценивают октябрь позитивно. Номера заполнены почти наполовину, как и в прошлом году. Дополнительный приток гостей дают школьные каникулы. Границы между «высоким» и «низким» сезонами постепенно размываются.

А вот ноябрь и первая половина декабря — традиционно сложное время. Поток туристов резко падает. Чтобы не простаивать впустую, гостиницы вынуждены сильно снижать цены.

Для экономных путешественников это идеальный шанс: можно пожить в классном отеле в центре города за смешные деньги.

Зачем ехать в Петербург поздней осенью и зимой

Чтобы привлечь людей в «голые» месяцы, эксперты предлагают делать ставку на события: приурочивать к этому времени крупные фестивали, выставки и концерты.

Кроме того, Петербург активно продвигают как зимнее направление. Осенью и зимой здесь тоже есть чем заняться:

  • Сходить на громкую премьеру в Мариинский или Михайловский театр.
  • Покачаться на коньках у моря в «Севкабель Порту» или прогуляться по праздничной «Новой Голландии».
  • Попробовать экстрим — прокатиться по замерзшей Неве на катере на воздушной подушке.

Куда еще едут и где дороже всего

В десятку самых востребованных городов на октябрь также вошли Казань (3% спроса, ~8 тыс. рублей в сутки) и Калининград (2,3% спроса, ~9,8 тыс. рублей за ночь).

Самым дорогим направлением среди лидеров оказался горный курорт Эстосадок в Сочи. Ночь там обойдется в среднем в 13 250 рублей, а приезжают туда примерно на 4 дня — подышать горным воздухом и отдохнуть до начала масштабного горнолыжного сезона.

Ранее «Городовой» рассказывал, куда успеть в Петербурге до конца сентября.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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