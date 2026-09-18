Из казематов XIX века — в отель XXI века: «Кресты» меняют строгий режим на льготный

Знаменитый комплекс «Кресты» на Арсенальной набережной начинает новую жизнь.

Мрачные камеры и глухие заборы останутся в прошлом. Скоро здесь появится современный отель и общественное пространство.

Петербург планирует спасти легендарный памятник. Этот проект изменит подход к реставрации в России.

Дешевые деньги вместо гигантских трат

Восстанавливать старинные здания — очень дорого. Бизнес неохотно берется за такие проекты. Слишком высоки риски, а окупаемость занимает годы.

Для «Крестов» нашли рабочее решение. Инвесторы получили федеральный кредит всего под 6% годовых. Это в несколько раз ниже обычных ставок в банках, рассказал губернатор Александр Беглов в эфире телепрограммы «Петербург. Новый взгляд» на канале «78».

Помог национальный проект «Туризм и гостеприимство». Условие одно: здание нужно отреставрировать и открыть в нем гостиницу.

Мрачные легенды краснокирпичных стен

«Кресты» построили в конце XIX века. Архитектор Антоний Томишко спроектировал два корпуса в форме крестов. Такая форма помогала охране: из центра коридора просматривались все галереи.

История у этого места тяжелая. В разные годы здесь сидели Лев Троцкий, маршал Константин Рокоссовский и поэт Иосиф Бродский. А поэтесса Анна Ахматова провела здесь сотни часов в очереди с передачами для сына.

В 2017 году тюрьму окончательно закрыли. Заключенных перевели в новый изолятор в Колпино, а старинные здания опустели.

Прецедент для всего города

Проект «Крестов» — первый в Петербурге опыт такой масштабной господдержки. Губернатор Александр Беглов считает, что этот кейс докажет бизнесу: восстанавливать историю выгодно.

Схема простая. Бизнес получает дешевые деньги, а город — обновленный памятник архитектуры. В плюсе остаются и жители, и туристы.

Кто следующий на очереди?

«Кресты» станут только началом. Вслед за ними по той же схеме льготного кредитования хотят восстановить Дом Форша.

Это красивый старинный особняк на набережной Фонтанки. Он находится совсем рядом с Невским проспектом и музеем Фаберже. Из него тоже планируют сделать комфортный отель, полностью сохранив исторический фасад.

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