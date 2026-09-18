Пришли новые данные: синоптики обновили прогноз погоды на 18 сентября 2026

Пятница принесет стране пеструю картину: от почти тридцатиградусной жары на Дальнем Востоке до мокрого снега в северной части Сибири.
Атлантические циклоны продолжают заливать дождями северо‑запад, а центральная часть России еще ловит последние лучи запоздалого бабьего лета.
Центральная Россия: тепло на грани
В столице днем столбики поднимутся до +17...+20, ночью опустятся до +11...+13. Небо будет переменчивым — прояснения сменятся облачностью, местами возможен короткий дождь. В Черноземье и соседних областях температура держится в коридоре +11...+21, преимущественно пасмурно и сухо.
К выходным антициклон начнет терять хватку, и атлантические фронты постепенно снизят температуру.
Северо‑запад: влажный рекордсмен
Петербург встретит пятницу дождливыми облаками: днем +15...+17, ночью +10...+12. Сентябрь в городе уже вошел в пятерку самых влажных за весь XXI век — 79 мм осадков, что составляет 139% месячной нормы.
Зонт здесь давно перестал быть аксессуаром и превратился в предмет первой необходимости.
Урал, Сибирь и юг: от бабьего лета до снежинки
На Урале с пятницы набирает силу антициклон: в Екатеринбурге около +17, а к выходным потеплеет до +19...+22. Сибирь демонстрирует полный спектр:
- юг — дожди с грозами, от +9 на севере Томской области до +24 на Алтае;
- Красноярский край — +12...+22, в северных районах вероятен мокрый снег;
- север Сибири — сухо и малооблачно, +5...+15.
На юге страны после ухода циклона возвращается тепло: в Ростовской области +19...+26, в Дагестане и Чечне — до +32.
Дальний Восток: будто лето не кончилось
Приморье и Сахалин купаются в тепле: во Владивостоке +21...+23, по краю местами до +30, на Сахалине +18...+22, ясно и сухо.
В Амурской области контраст заметнее: на юге +25...+27, а на севере — дожди с грозами и даже возможный мокрый снег.
Итог
18 сентября погода в России — это калейдоскоп от летних температур до зимних намеков. Северо‑запад остается под властью дождей, центр ловит остатки тепла, а Дальний Восток живет как будто в другом сезоне. Зонт и многослойная одежда — лучшие спутники этого дня в большинстве регионов страны.
Ранее «Городовой» рассказывал, каким будет бабье лето в 2026 году.