Пришли новые данные: синоптики обновили прогноз погоды на 18 сентября 2026

Россиян ждет летнее тепло на востоке и дожди на северо‑западе

Пятница принесет стране пеструю картину: от почти тридцатиградусной жары на Дальнем Востоке до мокрого снега в северной части Сибири.

Атлантические циклоны продолжают заливать дождями северо‑запад, а центральная часть России еще ловит последние лучи запоздалого бабьего лета.

Центральная Россия: тепло на грани

В столице днем столбики поднимутся до +17...+20, ночью опустятся до +11...+13. Небо будет переменчивым — прояснения сменятся облачностью, местами возможен короткий дождь. В Черноземье и соседних областях температура держится в коридоре +11...+21, преимущественно пасмурно и сухо.

К выходным антициклон начнет терять хватку, и атлантические фронты постепенно снизят температуру.

Северо‑запад: влажный рекордсмен

Петербург встретит пятницу дождливыми облаками: днем +15...+17, ночью +10...+12. Сентябрь в городе уже вошел в пятерку самых влажных за весь XXI век — 79 мм осадков, что составляет 139% месячной нормы.

Зонт здесь давно перестал быть аксессуаром и превратился в предмет первой необходимости.

Урал, Сибирь и юг: от бабьего лета до снежинки

На Урале с пятницы набирает силу антициклон: в Екатеринбурге около +17, а к выходным потеплеет до +19...+22. Сибирь демонстрирует полный спектр:

юг — дожди с грозами, от +9 на севере Томской области до +24 на Алтае;

Красноярский край — +12...+22, в северных районах вероятен мокрый снег;

север Сибири — сухо и малооблачно, +5...+15.

На юге страны после ухода циклона возвращается тепло: в Ростовской области +19...+26, в Дагестане и Чечне — до +32.

Дальний Восток: будто лето не кончилось

Приморье и Сахалин купаются в тепле: во Владивостоке +21...+23, по краю местами до +30, на Сахалине +18...+22, ясно и сухо.

В Амурской области контраст заметнее: на юге +25...+27, а на севере — дожди с грозами и даже возможный мокрый снег.

Итог

18 сентября погода в России — это калейдоскоп от летних температур до зимних намеков. Северо‑запад остается под властью дождей, центр ловит остатки тепла, а Дальний Восток живет как будто в другом сезоне. Зонт и многослойная одежда — лучшие спутники этого дня в большинстве регионов страны.

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