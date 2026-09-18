Дожди продолжаются: в Петербург идет новый атлантический циклон

Погода на сегодня
Днем погода еще порадует редкими прояснениями. Но сильно расслабляться не стоит. Уже ближе к вечеру небо окончательно затянет тучами, и в разных районах города пройдет небольшой дождь, рассказывает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
При этом на улице будет достаточно тепло. Термометры в Петербурге покажут +15…+17°, а по области — от +13° до +18°. Ветер дует с юго-запада, умеренный, до 10 м/с. Так что зонтик в сумку лучше положить заранее.
Скачки давления и самочувствие
Атмосферное давление сегодня подрастет и составит 755 мм ртутного столба. Однако это все равно немного ниже привычной нормы.
Из-за таких колебаний метеочувствительные люди могут почувствовать сонливость, легкую вялость или головную боль. Врачи в такие дни советуют не перегружать организм, пить больше воды и по возможности высыпаться.
Что ждет нас в субботу
В выходные осенняя классика продолжится. В субботу в городе пройдут кратковременные дожди. Температура останется прежней:
- ночью ожидается вполне мягкие +12…+14°,
- днем столбики термометров снова поднимутся до +15…+17°.
Почему в Питере опять циклоны?
Для конца сентября такая погода — норма. В это время над Атлантикой активно формируются вихри. Они один за другим идут в сторону Северо-Запада России.
Именно они приносят в Петербург сырость, но одновременно не дают городу резко уйти в минусовые температуры, сохраняя мягкое тепло.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург ждет +18, а сильные дожди достанутся области.