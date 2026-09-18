Дожди продолжаются: в Петербург идет новый атлантический циклон

К Северной столице снова подбирается очередной циклон с Атлантики.

Погода на сегодня

Днем погода еще порадует редкими прояснениями. Но сильно расслабляться не стоит. Уже ближе к вечеру небо окончательно затянет тучами, и в разных районах города пройдет небольшой дождь, рассказывает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

При этом на улице будет достаточно тепло. Термометры в Петербурге покажут +15…+17°, а по области — от +13° до +18°. Ветер дует с юго-запада, умеренный, до 10 м/с. Так что зонтик в сумку лучше положить заранее.

Скачки давления и самочувствие

Атмосферное давление сегодня подрастет и составит 755 мм ртутного столба. Однако это все равно немного ниже привычной нормы.

Из-за таких колебаний метеочувствительные люди могут почувствовать сонливость, легкую вялость или головную боль. Врачи в такие дни советуют не перегружать организм, пить больше воды и по возможности высыпаться.

Что ждет нас в субботу

В выходные осенняя классика продолжится. В субботу в городе пройдут кратковременные дожди. Температура останется прежней:

ночью ожидается вполне мягкие +12…+14°,

днем столбики термометров снова поднимутся до +15…+17°.

Почему в Питере опять циклоны?

Для конца сентября такая погода — норма. В это время над Атлантикой активно формируются вихри. Они один за другим идут в сторону Северо-Запада России.

Именно они приносят в Петербург сырость, но одновременно не дают городу резко уйти в минусовые температуры, сохраняя мягкое тепло.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург ждет +18, а сильные дожди достанутся области.