Щедрый или скупой: выбирайте, какая сумка вам нравится — экспресс-тест по психологии

Это лёгкий экспресс-тест, а не научная диагностика. Но выбор сумки может кое-что рассказать о вашем отношении к деньгам и желанию делиться. Посмотрите на три картинки. Выберите ту сумку, которая нравится больше. Доверьтесь первому впечатлению.
Сумка 1. Большая вместительная сумка-тоут
Она открыта, в ней много карманов, всё под рукой. Выглядит практично и надёжно.
Ваш результат: щедрый.
Вы не любите считать копейки, когда речь идёт о близких. Готовы помочь, поделиться, угостить. В вашей сумке всегда найдётся что-то нужное для себя и для других. Иногда вы тратите больше, чем планировали, но радость от того, что кому-то помогли, для вас важнее. Главное — не забывать о собственных границах.
Сумка 2. Маленькая сумочка на цепочке
Аккуратная, дорогая на вид, с минимумом вещей. Только самое необходимое: телефон, карта, помада. Всё компактно и под контролем.
Ваш результат: бережливый.
Вы не скупой, но умеете планировать траты и не тратить лишнего. Вы цените качество, но не любите показную роскошь. Щедрость проявляете избирательно — к тем, кто действительно дорог. Ваш девиз: «Деньги любят счёт». И это помогает вам чувствовать себя уверенно.
Сумка 3. Средняя сумка с отделениями
Удобная, стильная, с несколькими отсеками. В ней есть место и для нужного, и для приятного. Застёгнута, но не переполнена.
Ваш результат: золотая середина.
Вы умеете быть щедрым, когда это уместно, и экономить, когда нужно. Не бросаете деньги на ветер, но и не трясётесь над каждой копейкой. Ваш подход — баланс. Вы легко подстраиваетесь под ситуацию: можете угостить друзей, а можете отложить на большую цель. Это самый устойчивый тип финансового поведения.
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