Варю свеклу за 7 минут — в кастрюлю 2 ст. л на 1 л воды: сладкая и не "водянистая" – и в салат, и на гарнир

Варка свеклы перестанет быть мучением

Так много рецептов откладываются в дальний ящик из-за того, что там есть отварная свекла. К сожалению, часто хозяйки не хотят заморачиваться с этим "трудноваримым" овощем.

В числе таких хозяек была и автор "Городового" Алина Владимирова. "Шуба" - только по праздникам, винегрет - в столовых. Но это все было раньше. Теперь рецепты со свеклой совсем не смущают Алину, потому что мучиться больше не приходится.

Оказывается, есть способы, которые позволят не варить свеклу два часа и не портить светлую эмаль кастрюли. Мы расскажем о самых эффективных.

Холодная вода или масло

Чтобы получить сочный и полезный корнеплод, заливайте его холодной водой.

Промойте овощи, но оставьте целыми хвостик и верхушку — иначе через порезы уйдет сок и мякоть побледнеет. Опустите в воду, не подсаливайте: соль делает продукт жестким. Вода должна закрывать овощи примерно на палец. Доведите до кипения и готовьте на среднем огне полчаса. После слейте горячую воду и сразу переложите в ледяную на 10–15 минут, периодически меняя ее. Резкий перепад температур доведет овощ до готовности и сохранит глубокий бордовый тон.

Если нужен более быстрый результат, вскипятите воду, опустите свеклу и влейте две столовые ложки растительного масла. Пленка на поверхности повысит точку кипения, и приготовление пойдет быстрее. Держите под крышкой полчаса, затем охладите под проточной водой 10 минут.

Задействуйте микроволновку

При нехватке времени выручит микроволновая печь. Промойте свеклу, не счищая кожуру, наколите вилкой в нескольких местах. Поместите в пакет, сделайте пару дырочек для пара и включите максимальную мощность на 12 минут. Дверцу не открывайте и дайте свекле постоять еще 15 минут — она дойдет за счет остаточного жара. Чтобы быстро остудить, опустите пакет в холодную воду.