Дождь или снег на Яков день: что обещает погода в этот день - народные приметы

Пятое ноября в православном календаре посвящено апостолу Иакову, сыну Иосифа Обручника.

В народе этот день прозвали Яковом Гужником, ведь крестьяне завершали заготовку упряжи и готовились к холодам. С давних пор с этой датой связано множество поверий и ограничений. Учитывайте их, чтобы провести день спокойно и с пользой.

Соблюдайте запреты дня

Не давайте взаймы и не берите в долг — иначе рискуете потерять деньги и столкнуться с трудностями. Откажитесь от крупных покупок и походов по магазинам: серьезные траты сулят будущие проблемы. Не выбрасывайте остатки хлеба, чтобы не накликать голод и нужду. Воздержитесь от сплетен и ссор — неприятностей тогда избежать не удастся. Не пейте воду натощак, чтобы не привлечь тоску и уныние.

Наблюдайте за погодой

Тихий и ясный день обещает мягкую зиму. Восточный ветер предвещает крепкие морозы и сильные метели. Град указывает на скорое похолодание, а проливной дождь — на обильный урожай. Ярко-красный закат предупреждает о непогоде, а обильный снег сулит теплую зиму.

Проведите день с пользой

Посвятите время домашним делам и подготовке к зиме. Избегайте необдуманных решений и лишних расходов. Берегите тепло в отношениях с близкими и не берите на себя чужие заботы. Так вы встретите холода без тревог.