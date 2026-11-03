Лаваш скупаю пачками: семья просит рулетики с картошкой и грибами — готовить очень просто, начинка сытная

Как приготовить сытные рулетики из лаваша, картофеля и грибов

Из лаваша можно приготовить рулетики, секрет которых будет заключаться в начинке. Для нее потребуется картофельное пюре с грибами, луком и зеленью. Готовится очень просто, а получается невероятно вкусно.

Что понадобится

1 лист лаваша, 700 г картошки, 400 г шампиньонов, 1 луковица, 40 сливочного масла, 80 мл молока, петрушка и укроп - вкусу, соль и перец - по вкусу.

Приготовление

Картофель очистите, нарежьте и отварите до готовности. Толкушкой разомните его, добавьте подогретое молоко и сливочное масло.

Нарежьте шампиньоны, обжарьте их до полного испарения влаги. Добавьте измельченный лук, соль и перец, продолжайте готовить до золотистости. Переложите зажарку в пюре.

Разверните лаваш, покройте его слоем картошки с грибами. Измельчите зелень, посыпьте ее сверху. Сверните рулет, нарежьте его на одинаковые части.

Нагрейте сковороду с небольшим количеством масла, обжарьте рулетики до румяности. Подавать их можно со сметаной, сообщает popcornnews.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова пробовала рулетики со многими начинками, но больше всего нравится именно картофель с грибами. Блюдо получается хрустящим снаружи и нежным внутри. Для дополнительного вкуса можно использовать натертый сыр, добавив его в пюре.

Фото: Сгенерировано ИИ

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