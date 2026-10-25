Печенье «Мечта» к чаю: немного кефира, яйцо и замес теста за 5 минут — рассыпчатое, с сахарной корочкой

Как приготовить быстрое печенье к чаю

Всего за пять минут можно замесить тесто для приготовления печенья, которое по вкусу напоминает выпечку из качественных кондитерских. Для него потребуются самые простые ингредиенты, которые есть у каждой хозяйки.

Что понадобится

130 мл кефира, 1 куриное яйцо, 300 г муки, 1 столовая ложка сахара в тесто, ½ чайной ложки соли, 80 мл подсолнечного масла, 1 чайная ложка разрыхлителя.

Приготовление

В глубокую миску вылейте кефир, добавьте куриное яйцо, сахар, масло, соль. Перемешайте с помощью венчика. Постепенно добавляйте муку, разрыхлитель и замесите однородное тесто.

Раскатайте тесто в жгут, разделите его на 16 частей. Каждую скатайте в маленький жгутик, прижмите руками и обмакните в сахар только с одной стороны. На противень с пергаментной бумагой выложите печенье, поставьте его в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте печенье 30 минут до румяной корочки, сообщает popcornnews.ru.

Личный опыт автора издания “Городовой” Полины Аксеновой

Полина Аксенова готовит это печенье, когда хочется чего-то сладкого к чаю. Выпечка получается фантастической, но можно сделать ее еще вкуснее. Для этого необходимо обмакивать печенье не только в сахар, но и корицу. От этого оно становится еще ароматнее и уютнее.

Фото: Сгенерировано ИИ

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