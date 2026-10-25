«Умка» меняет цвет прямо на кусте: белые помпоны превращаются в брусничные — украшают сад до морозов

Хризантема "Умка" станет украшением любой клумбы

Садоводам пора забыть про привычные цветы, которые есть у каждого на участке. Существует вариант намного интереснее - корейская садовая хризантема “Умка”. Осенью это растение полностью покрывается белыми пушистыми шарами. Но позже происходит самое интересное.

В процессе отцветания лепестки “Умки” начинают приобретать сиреневые и брусничные оттенки. Со стороны это кажется магией. На одном кусте могут быть как белые, так и розоватые цветы.

Подробнее о цветке

Этот сорт хризантемы является многолетником, его высота не превышает 60-70 см. Размер соцветий - 4-7 в диаметре. “Умка” цветет поздно, так как процесс запускается только в сентябре или октябре, но продолжается до самых заморозков.

Лучше всего выбирать для хризантемы солнечную клумбу с рыхлой почвой. Нельзя допускать длительного просыхания грунта, поэтому в жаркие дни важно обеспечить полив. Если цветоносы начали наклоняться, то придется поставить опору.

“Умка” относится к морозостойким сортам, поэтому она способна выдерживать российские зимы до -29 градусов. Если регион высадки относится к холодным, то можно замульчировать почву, сообщает popcornnews.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова выращивает корейскую хризантему “Умка” уже несколько лет. Растение не является прихотливым, поэтому с ним не возникает никаких проблем. Бутоны смотрятся более шикарными, чем у пионов.

Фото: Сгенерировано ИИ

Читайте также:

Осенью закапываю дырявое ведро в грядку: внутри всю зиму работает «биофабрика» — весной земля рыхлая, хоть руками копай

1 ведро под смородину до конца октября — и летом куст усыпан крупными «бусинами»: ягоды свисают гроздьями до земли

Собираю парник из пластиковых бутылок как конструктор: открываю дачный сезон раньше всех, закрываю позже