1 ведро под смородину до конца октября — и летом куст усыпан крупными «бусинами»: ягоды свисают гроздьями до земли

Подкармливаем смородину до конца октября перегноем

Каждый садовод мечтает о большом кусте черной смородины, который увешан тяжелыми гроздьями ягод. Для хорошего урожая важно начать заботиться о культуре еще осенью.

После завершения плодоношения черная смородина нуждается в подкормке, что позволит восстановить силы, а также подготовиться к зиме. Отличным вариантом станет обычная органика.

Что использовать до конца октября

Дорогих удобрений не понадобится, ведь достаточно воспользоваться компостом. Для большого куста хватит всего 10 литров перепревших остатков. В компосте есть органические вещества, которые станут отличным питанием для культуры.

Также допускается использование перегноя, который полностью перепрел. Свежий навоз для этой цели не подойдет.

Как вносить удобрение

Идеальным периодом станет конец октября, когда земля еще не успела замерзнуть. Не нужно глубоко закапывать компост, так как у смородины корневая система является поверхностной, сообщает usolie.info.

План действий:

Уберите листья, сорняки и прочий мусор.

Разрыхлите верхний слой грунта, старайтесь не задевать корни.

Наполните ведро объемом 10 литров компостом, разложите его под смородиной.

Органику следует размещать в 50 см от центра куста, после чего немного прикопать.

В сухую осень перед внесением органики нужно увлажнить почву.

Почему способ является эффективным

Компост постепенно перерабатывается микроорганизмами, поэтому он обладает мягким действием. Удобрение не только питает смородину, но и улучшает почву, защищает корни от экстремальных зимних температур.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова каждый год использует компост для удобрения смородины. Растительное удобрение она делает из листьев, очистков овощей, небольших веточек. На вызревание компоста уходит минимум несколько месяцев. Готовое удобрение должно иметь темный цвет, а также запах лесного грунта.

Фото: Сгенерировано ИИ

Читайте также:

Можно ли мыться при включенной стиральной машинке: запомните и всем родным расскажите - совет от электрика

Для чего на ручке пылесоса отверстие с ползунком: когда его открывать, а когда закрывать

Линолеум в рулонах — прошлый век: в 2026 году на пол стелют вот что — тепло даже в лютый мороз