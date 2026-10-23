«Бычье сердце» – моветон: нынче в топе 3 сорта – плоды крупные, мясистые и сладкие

Эксперты рекомендуют заблаговременно формировать запас семян томатов, так как весной полюбившиеся сорта можно не найти в продаже.
Ниже представлены сорта, позволяющие получить урожай уже в июне.
Гибрид «Анюта» F1
Предназначен для предварительного выращивания рассады в домашних условиях с последующей пересадкой в открытый грунт. Техническая спелость плодов достигается через 75 дней после появления всходов.
Сорт «Альфа»
Характеризуется сроком созревания от 87 дней и пригоден для культивирования как в открытом грунте, так и в теплицах. Плоды среднего размера обладают высокими органолептическими показателями.
Ультраранний гибрид «Атлет» F1
Обеспечивает сбор урожая через 85–90 дней после всходов. Данный сорт обладает устойчивостью к различным видам гнили, включая корневую и вершинную.
При покупке запаса семян необходимо обеспечить их хранение в сухом, хорошо проветриваемом помещении. В противном случае существует риск их порчи или преждевременного прорастания.
Фото сгенерировано ИИ
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