«Бычье сердце» – моветон: нынче в топе 3 сорта – плоды крупные, мясистые и сладкие

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Эти сорта томатов дачники скупают первыми

Эксперты рекомендуют заблаговременно формировать запас семян томатов, так как весной полюбившиеся сорта можно не найти в продаже.

Ниже представлены сорта, позволяющие получить урожай уже в июне.

Гибрид «Анюта» F1

Предназначен для предварительного выращивания рассады в домашних условиях с последующей пересадкой в открытый грунт. Техническая спелость плодов достигается через 75 дней после появления всходов.

Сорт «Альфа»

Характеризуется сроком созревания от 87 дней и пригоден для культивирования как в открытом грунте, так и в теплицах. Плоды среднего размера обладают высокими органолептическими показателями.

Ультраранний гибрид «Атлет» F1

Обеспечивает сбор урожая через 85–90 дней после всходов. Данный сорт обладает устойчивостью к различным видам гнили, включая корневую и вершинную.

При покупке запаса семян необходимо обеспечить их хранение в сухом, хорошо проветриваемом помещении. В противном случае существует риск их порчи или преждевременного прорастания.

Фото сгенерировано ИИ

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