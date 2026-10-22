«Герман» больше не сажаю: выбираю 2 новых сорта – и урожай сладких зеленцов гребу до самой осени

Не сорта, а настоящая находка

Среди садоводов высоким спросом пользуются сорта огурцов для открытого грунта, так как тепличное пространство зачастую приоритетно отводится под томаты.

«Верасень F1»

Среднепоздний пчелоопыляемый гибрид со сроком созревания около 58 дней, оптимально адаптированный для открытого грунта. Плоды достигают 10 см в длину, отличаются бугорчатой поверхностью, насыщенным цветом, высокими вкусовыми качествами и ароматом. Урожайность составляет до 30 кг с кв. м.

«Крак F1»

Среднеранний гибрид польской селекции со сроком созревания 47 дней. Формирует мощные плети, требующие подвязки, и нуждается в пчелоопылении. Культура обладает устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, парше, мучнистой росе и вирусу мозаики. Несмотря на умеренную урожайность (до 8 кг с кв. м), плоды обладают отличными вкусовыми характеристиками.

Фото сгенерировано ИИ

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