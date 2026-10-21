Не «Кураж» и не «Герман»: для нового сезона закупила другой сорт – зеленцы без горечи, как с картинки

Урожайный и неприхотливый сорт

Многие садоводы приступают к планированию посева рассады огурцов, стремясь подобрать продуктивные сорта, обладающие высокой устойчивостью к патогенам и вредителям.

Отличным решением является раннеспелый гибрид Уран F1. Несмотря на то, что сорт был зарегистрирован относительно недавно, в 2016 году, он уже получил экспертное признание.

Уран F1 — это японский гибрид с ранним сроком созревания; начало плодоношения фиксируется на 30–35-е сутки после появления всходов. Компактные плоды массой 50–70 г демонстрируют рекордную урожайность: до 14 кг/м² в открытом грунте и более 20 кг/м² в защищенном. Данный гибрид обладает рядом значимых преимуществ.

Ключевые характеристики Уран F1:

интенсивный рост;

продолжительный период плодоношения;

высокая продуктивность;

выраженная устойчивость к болезням и вредителям;

самоопыляемость;

плотная структура плодов без признаков горечи;

пригодность для культивирования в теплицах.

Фото сгенерировано ИИ

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