Не «Кураж» и не «Герман»: для нового сезона закупила другой сорт – зеленцы без горечи, как с картинки

Многие садоводы приступают к планированию посева рассады огурцов, стремясь подобрать продуктивные сорта, обладающие высокой устойчивостью к патогенам и вредителям.
Отличным решением является раннеспелый гибрид Уран F1. Несмотря на то, что сорт был зарегистрирован относительно недавно, в 2016 году, он уже получил экспертное признание.
Уран F1 — это японский гибрид с ранним сроком созревания; начало плодоношения фиксируется на 30–35-е сутки после появления всходов. Компактные плоды массой 50–70 г демонстрируют рекордную урожайность: до 14 кг/м² в открытом грунте и более 20 кг/м² в защищенном. Данный гибрид обладает рядом значимых преимуществ.
Ключевые характеристики Уран F1:
- интенсивный рост;
- продолжительный период плодоношения;
- высокая продуктивность;
- выраженная устойчивость к болезням и вредителям;
- самоопыляемость;
- плотная структура плодов без признаков горечи;
- пригодность для культивирования в теплицах.
Фото сгенерировано ИИ
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