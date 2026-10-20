С 20 по 25 октября озимому чесноку – обязательно: 50 г на кв. метр – и летом головки будут размером с кулак

Чем подкормить озимый чеснок перед посадкой

Именно осенью решается, каким будет урожай чеснока в новом сезоне. Дачники могут высадить крупные зубчики, но позже получить небольшие головки из-за нехватки питания. В конце октября необходимо добавить в грядку смесь из простых компонентов. Она позволит заложить основу для крупного урожая чеснока.

Что понадобится

Для подкормки понадобится смесь из фосфора и калия. На один квадратный метр нужно всего 20 г сульфата калия и 20 г суперфосфата. Разводить компоненты не придется, ведь достаточно их рассыпать по грядке, после чего заделать в верхний слой почвы.

Гранулы нельзя засыпать в чистом виде прямо в лунки к чесноку, поэтому следуйте простому правилу: сначала удобряйте почву, только после чего делайте борозды и раскладывайте посадочный материал.

Подходящие даты

Для посадки чеснока отлично подходит период с 20 по 25 октября. Но важно ориентироваться не только на даты, но и на погоду. Высаживать зубчики стоит в тот момент, когда до морозов остается 3-4 недели. Следите за прогнозом погоды.

Важно не добавлять азот

Осенью следует отказаться от подкормок, которые содержат азот. Они способствуют росту зелени в тот момент, когда наступает холод.

Для посадки лучше выбирать те зубчики, которые не имеют повреждений. Чем лучше выглядит посадочный материал, тем больше шансов, что он сможет взойти, сообщает vluki.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова не доверяет примерным датам посадки чеснока, поэтому ориентируется только на погоду. Лучше смотреть несколько прогнозов, что позволит точно понять, какая погода будет в предстоящие недели. Также можно измерять температуру почвы - она не должна быть выше +7 градусов.

Фото: Сгенерировано ИИ

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