Заменила бархатцы более полезным цветком — лучшая защита огорода от тли, клещей и других вредителей

Заменяем бархатцы пиретрумом - инсектициды не понадобятся

Бархатцы эффективно защищают дачные культуры от вредителей, поэтому эти цветы часто можно увидеть на грядках с помидорами, капустой, огурцами и т.д. Но есть и другое растение, на которое дачникам стоит обратить внимание. Со стороны цветы напоминают ромашки, но в них есть те вещества, которые обладают отпугивающим свойством.

Речь идет про пиретрум. Изначально его использовали в качестве декоративного растения, но теперь садоводы все чаще отдают ему предпочтение.

Почему вредителям не нравится цветок

К самым популярным видам можно отнести далматскую ромашку, в соцветиях которой находятся природные соединения с инсектицидными свойствами.

На основе цветка раньше делали средства для борьбы с насекомыми. Вещества, содержащиеся в растении, негативно воздействуют на нервную систему многих вредителей.

Пиретрум отличается различными расцветками. Чаще всего лепестки окрашены в розовый, белый, бордовый и красный. Растения можно разместить рядом с грядками овощных культур, вдоль дорожек. Лучше всего для них подойдет рыхлая почва, в которой нет застоя влаги.

Какие растения смогут дополнить пиретрум

В качестве дополнения можно использовать календулу, лаванду, настурцию и пижму. Такие цветы будут прекрасно сочетаться с пиретрумом, а также сделают защиту еще лучше, сообщает progoroduhta.ru.

Рекомендация

Каждый сорт пиретрума содержит разное количество отпугивающих веществ, что важно узнавать при покупке семян.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова начала высаживать пиретрум только год назад. В этом дачном сезоне ей не пришлось использовать инсектициды и народные методы для защиты культур, так как вредители полностью исчезли и без этого. Лучше всего отдавать предпочтение далматской ромашке.

Фото: Сгенерировано ИИ

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