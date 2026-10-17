Бутылки не выбрасываю, а превращаю в грядки: зелень к новогоднему столу растёт даже на маленьком подоконнике

Как выращивать зелень на подоконнике без дорогих кашпо

Вырастить свежую петрушку и укроп для праздничного стола в декабре реально в домашних условиях, так как для этого даже не понадобится дача. Достаточно нескольких пластиковых бутылок и пространства возле окна.

Попробуйте сделать вертикальную грядку. Она займет мало места, из-за чего без проблем поместится даже в самых маленьких квартирах. Для этого необходимо поставить бутылки друг над другом, закрепить их и приступать посеву семян.

Подготовка бутылок

Промойте емкости, снимите этикетку. В стенках сделайте широкие окошки, что позволит растениям нормально развиваться. На дне каждой тары нужно сделать отверстия для лишней влаги. Острые края потребуют обработки - для этого достаточно наждачной бумаги.

Грунт должен быть легким, иначе крепления могут не выдержать веса бутылок. Для рыхлости можно добавить немного перлита или песка, сообщает lipetsknews.ru.

Что посадить

Отличными вариантами станут: петрушка, базилик, укроп, листовой салат и мята. Культуры являются неприхотливыми, поэтому легко растут в бутылках. Лучше начать сеять их в начале ноября, если хотите успеть к праздникам.

Как ухаживать

В холодное время года культурам не будет хватать света, поэтому следует приобрести фитолампу, а также сделать вертикальные грядки на самом светлом подоконнике. Полив потребуется частый, так как почва в таких емкостях быстро пересыхает.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова уже не первый год выращивает укроп и петрушку в домашних условиях. В качестве тары она использует прямоугольные кашпо. Вариант с бутылками кажется еще более интересным, поэтому его хочется попробовать воплотить в жизнь.

Фото: Сгенерировано ИИ

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