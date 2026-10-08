Собрала веранду из пластиковых бутылок: получились крепкие стены - сквозняков нет, а внутри светло и тепло

Как сделать уютную веранду из использованных бутылок

Сделать закрытую веранду для защиты от ветра возможно самостоятельно, используя для этого тот материал, который обычно оказывается в мусорке. Пластиковые бутылки идеально подойдут для этой цели. Если после ремонта остались бруски и крепеж, то тратиться практически не придется. Из пластика можно собрать прозрачные панели.

Какие бутылки использовать

Для веранды лучше всего подойдут прозрачные чистые емкости объемом 1,5-2 литра. Их нужно вымыть, высушить, после чего открутить крышки и срезать дно.

Лучше подготовить всего несколько бутылок, проверить конструкцию, только после чего заниматься остальными. Горлышко одной емкости должно без проблем входить в основание следующей. Благодаря этому будет образован ряд с нахлестом.

Изготовление деревянных рам

Важно измерить проем между стойками, собрать раму прямоугольной формы. Если стенка длинная, то ее следует поделить на несколько секций. Для укрепления углов пригодятся саморезы, а также уголки из металла. Для защиты дерева подойдут специальные пропитки для наружных работ.

Столбики внутри панели

Через горлышки пластика нужно продеть ровные стержни или бамбуковые шесты, после чего бутылки нужно сдвинуть друг в друга. Благодаря раме конструкция будет выглядеть более устойчиво и надежно.

Защита со стороны ветра

Подготовленные секции необходимо прикрепить к стойкам веранды уголками и саморезами. Панели не являются ограждением, на которое можно опираться. Благодаря прозрачным бутылкам на веранду будет проникать немного света. Между бутылками останутся зазоры, поэтому не стоит рассчитывать на полную защиту от холода и ветра, сообщает progorod58.ru.

Рекомендация: один ряд можно сделать из коричневых или зеленых пластиковых бутылок, что позволит создать декоративную полосу. Если одна полоса станет цветной, то это не отразится на количестве света.

Что нужно знать

Работать лучше всего в плотных перчатках, что позволит сберечь руки от срезанного пластика. Для нарезки используйте острые ножницы, которые были предварительно заточены.

Фото: Сгенерировано ИИ

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