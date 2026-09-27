Не сидерат, а беда для садоводов: как горчица может выжать почву и приумножить проблемы

Названы недостатки популярного сидерата

После уборки урожая принято засевать пустые грядки сидератами. Особой популярностью среди растений пользуется горчица. Она кажется идеальным вариантом из-за хорошей всхожести, простоты ухода и борьбы с вредителями. Но на практике часто наблюдается совершенно другая ситуация. Находятся садоводы, которые замечают, что после горчицы почва словно “устает”, урожайность становится ниже, а количество сорняков лишь увеличивается. В чем проблема этого сидерата?

Главное заблуждение

Дачники привыкли воспринимать сидераты в качестве универсального удобрения. Например, горчица относится к семейству Крестоцветных, поэтому ее нельзя высаживать на грядки, где росла капуста, редиска, редька и т.д. Если нарушить правила посева, то почва продолжит работать, а не восстанавливаться. Именно поэтому нельзя сеять любой сидерат без изучения его особенностей, иначе можно сделать только хуже.

Насколько горчица обогащает почву

Сидерат способен наращивать большое количество зеленой массы, однако она является довольно бедной. Если смотреть соотношение углерода к азоту, то оно будет весьма низким. Получается, что горчица разлагается очень быстро, что приводит лишь к небольшому количеству гумуса.

Если почвенным бактериям не будет хватать питания, то они станут “подъедать” те запасы органики, которые есть в грунте, сообщает канал "Сделай сам".

Подробнее о защите от вредителей

Эфирные масла сидерата способны отпугивать вредителей, но этот эффект является временным. Если в грунте уже есть проволочник, то он просто перейдет в более глубокие слои грунта. От сорняков горчица способна спасти только при плотном посеве.

Вывод

Горчицу не стоит считать “волшебной палочкой” ведь у нее есть и недостатки. В некоторых случаях она не способна хорошо удобрить почву, защитить грунт от сорняков и вредителей. Именно поэтому важно использовать и вспомогательные способы.

Какие удобрения можно использовать дополнительно

коровий навоз - для получения азота;

древесная зола - источник фосфора;

сульфат калия или калимагнезия - источник калия.

Ранее портал “Городовой” рассказал, какой сидерат может заменить горчицу.