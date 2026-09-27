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«Бычье сердце» – моветон: нынче в топе этот сорт – плоды по 700 г, мясистые и сладкие

Опубликовано: 27 сентября 2026 21:16
 Проверено редакцией
«Бычье сердце» – моветон: нынче в топе этот сорт – плоды по 700 г, мясистые и сладкие
«Бычье сердце» – моветон: нынче в топе этот сорт – плоды по 700 г, мясистые и сладкие
Городовой ру
Урожайный сорт, устойчивый к болезням

Существует заблуждение, что в зимний период работа на приусадебных участках приостанавливается. Тем не менее, квалифицированные садоводы начинают подготовку к весеннему сезону уже в конце осени, уделяя особое внимание выбору семенного материала.

Описание сорта

Одним из высокопродуктивных, но редких в розничной продаже сортов является томат «Секрет Алифирова». Это среднеспелый индетерминантный сорт, селекционированный Виталием Геннадьевичем Алифировым, плоды которого могут достигать массы 700 г.

Сорт пригоден для культивирования как в защищенном, так и в открытом грунте. Характерными особенностями томатов являются бордово-коричневый цвет, плотная сахаристая мякоть и высота куста до 1,7 м.

Преимущества сорта

Данный сорт демонстрирует устойчивость к грибковым поражениям, высоким температурам и климатическим колебаниям, что делает его оптимальным выбором для использования в свежем виде и переработки на соки.

Специалисты рекомендуют осуществлять посев семян сорта «Секрет Алифирова» на рассаду за 60–65 дней до момента высадки в грунт, обеспечивая стандартный агротехнический уход.

Ранее мы рассказали о другом сорте томатов.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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