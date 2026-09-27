«Бычье сердце» – моветон: нынче в топе этот сорт – плоды по 700 г, мясистые и сладкие

Существует заблуждение, что в зимний период работа на приусадебных участках приостанавливается. Тем не менее, квалифицированные садоводы начинают подготовку к весеннему сезону уже в конце осени, уделяя особое внимание выбору семенного материала.
Описание сорта
Одним из высокопродуктивных, но редких в розничной продаже сортов является томат «Секрет Алифирова». Это среднеспелый индетерминантный сорт, селекционированный Виталием Геннадьевичем Алифировым, плоды которого могут достигать массы 700 г.
Сорт пригоден для культивирования как в защищенном, так и в открытом грунте. Характерными особенностями томатов являются бордово-коричневый цвет, плотная сахаристая мякоть и высота куста до 1,7 м.
Преимущества сорта
Данный сорт демонстрирует устойчивость к грибковым поражениям, высоким температурам и климатическим колебаниям, что делает его оптимальным выбором для использования в свежем виде и переработки на соки.
Специалисты рекомендуют осуществлять посев семян сорта «Секрет Алифирова» на рассаду за 60–65 дней до момента высадки в грунт, обеспечивая стандартный агротехнический уход.
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