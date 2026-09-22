Два листочка, ватный диск и копеечный пакетик: выращиваем суперфуд на кухне за 10 дней

Главная ценность микрозелени — высокая концентрация витаминов, минералов, антиоксидантов и других полезных веществ.

Зимой покупные овощи часто напоминают пластмассу: они красивые, но абсолютно безвкусные. Да и пользы в них почти нет. Отличная альтернатива — микрозелень. Это вкусно, полезно и растет прямо на подоконнике.

Агроном-ученый, педагог курсов по садоводству Ольга Миронова рассказала "Городовому", как завести свой мини-огород без лишних трат и сложной техники.

Что за зверь такой — микрозелень

Это не просто зелень, а совсем молодые проростки. У них только-только раскрылись первые два листочка — семядоли.

В маленьком семени заложен огромный запас энергии для старта. Растение еще не наладило питание через корни и солнце, поэтому отдаёт в первые листья максимум полезных веществ.

В этих крохах витаминов и минералов бывает в десятки раз больше, чем во взрослых овощах.

Что сеять, а что обходить стороной?

Для микрозелени подходит практически всё съедобное:

Капуста (брокколи, кольраби, белокочанная) — растет быстро, на вкус сочная и нежная.

— растет быстро, на вкус сочная и нежная. Редис и руккола — дают приятную острую нотку, как у настоящих овощей.

— дают приятную острую нотку, как у настоящих овощей. Горох и подсолнечник — дают крупные, хрустящие и сладковатые побеги.

— дают крупные, хрустящие и сладковатые побеги. Кресс-салат и пшеница — классика для быстрого подзаряда витаминами.

"Причём необязательно, чтобы это были какие-то сортовые семена, а это могут быть любые совершенно. Семена самые-самые недорогие. Необязательно, чтобы там было написано, что они для микрозелени, какие-то специальные наборы. Просто можно сейчас пойти, скорее всего будет распродажа семян. То есть их набрать самые простые пакетики", - говорит эксперт.

Забудьте про землю: выращиваем на ковриках и салфетках

Земля и торф на кухне — это лишняя грязь. К тому же ростки часто едят целиком, а вымывать из них грунт — то еще удовольствие.

Используйте то, что есть под рукой:

Бумажные салфетки или плотные полотенца.

Ватные диски.

Кусочки синтепона (если занимаетесь шитьем).

Джутовые коврики (их можно купить отдельно).

В качестве посуды подойдет любой пищевой лоток: из-под торта, доставки еды или мягкого сыра.

"Можно баночки, бутылочки даже использовать различные. То есть растениям на всходах ничего особо не нужно. То есть нужна влага, свежий воздух - кислород. И они прорастают. Как эти проростки выросли, их сразу же можно использовать в пищу на бутерброды, салаты, вторые блюда и так далее", - говорит Ольга Миронова.

Всего 3 шага до урожая

Специальные фитолампы не нужны. Подойдет обычная полка на кухне или подоконник.

Посев. Постелите на дно лотка салфетку или ватные диски. Хорошо смочите их водой. Густо рассыпьте семена по поверхности. Темнота и влага. Накройте лоток крышкой или пакетом и поставьте в теплое место на 2–3 дня. Семена должны «проснуться» в темноте. Свет и воздух. Как только появятся первые ростки, снимите крышку и переставьте лоток к свету.

Главный секрет: каждый день открывайте лоток, сбрызгивайте зелень водой из пульверизатора и проветривайте. Свежий воздух нужен, чтобы не заплесневели корни.

Урожай готов уже через 7–10 дней. Срезайте ростки ножницами или выдергивайте прямо с чистыми корешками.

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