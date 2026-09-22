Два листочка, ватный диск и копеечный пакетик: выращиваем суперфуд на кухне за 10 дней

Зимой покупные овощи часто напоминают пластмассу: они красивые, но абсолютно безвкусные. Да и пользы в них почти нет. Отличная альтернатива — микрозелень. Это вкусно, полезно и растет прямо на подоконнике.
Агроном-ученый, педагог курсов по садоводству Ольга Миронова рассказала "Городовому", как завести свой мини-огород без лишних трат и сложной техники.
Что за зверь такой — микрозелень
Это не просто зелень, а совсем молодые проростки. У них только-только раскрылись первые два листочка — семядоли.
В маленьком семени заложен огромный запас энергии для старта. Растение еще не наладило питание через корни и солнце, поэтому отдаёт в первые листья максимум полезных веществ.
В этих крохах витаминов и минералов бывает в десятки раз больше, чем во взрослых овощах.
Что сеять, а что обходить стороной?
Для микрозелени подходит практически всё съедобное:
- Капуста (брокколи, кольраби, белокочанная) — растет быстро, на вкус сочная и нежная.
- Редис и руккола — дают приятную острую нотку, как у настоящих овощей.
- Горох и подсолнечник — дают крупные, хрустящие и сладковатые побеги.
- Кресс-салат и пшеница — классика для быстрого подзаряда витаминами.
"Причём необязательно, чтобы это были какие-то сортовые семена, а это могут быть любые совершенно. Семена самые-самые недорогие. Необязательно, чтобы там было написано, что они для микрозелени, какие-то специальные наборы.
Просто можно сейчас пойти, скорее всего будет распродажа семян. То есть их набрать самые простые пакетики", - говорит эксперт.
Забудьте про землю: выращиваем на ковриках и салфетках
Земля и торф на кухне — это лишняя грязь. К тому же ростки часто едят целиком, а вымывать из них грунт — то еще удовольствие.
Используйте то, что есть под рукой:
- Бумажные салфетки или плотные полотенца.
- Ватные диски.
- Кусочки синтепона (если занимаетесь шитьем).
- Джутовые коврики (их можно купить отдельно).
В качестве посуды подойдет любой пищевой лоток: из-под торта, доставки еды или мягкого сыра.
"Можно баночки, бутылочки даже использовать различные. То есть растениям на всходах ничего особо не нужно. То есть нужна влага, свежий воздух - кислород. И они прорастают.
Как эти проростки выросли, их сразу же можно использовать в пищу на бутерброды, салаты, вторые блюда и так далее", - говорит Ольга Миронова.
Всего 3 шага до урожая
Специальные фитолампы не нужны. Подойдет обычная полка на кухне или подоконник.
- Посев. Постелите на дно лотка салфетку или ватные диски. Хорошо смочите их водой. Густо рассыпьте семена по поверхности.
- Темнота и влага. Накройте лоток крышкой или пакетом и поставьте в теплое место на 2–3 дня. Семена должны «проснуться» в темноте.
- Свет и воздух. Как только появятся первые ростки, снимите крышку и переставьте лоток к свету.
Главный секрет: каждый день открывайте лоток, сбрызгивайте зелень водой из пульверизатора и проветривайте. Свежий воздух нужен, чтобы не заплесневели корни.
Урожай готов уже через 7–10 дней. Срезайте ростки ножницами или выдергивайте прямо с чистыми корешками.
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