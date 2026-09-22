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Последняя обработка смородины, крыжовника и плодовых деревьев осенью — встретят весну без болезней

Опубликовано: 22 сентября 2026 21:16
 Проверено редакцией
Последняя обработка смородины, крыжовника и плодовых деревьев осенью — встретят весну без болезней
Последняя обработка смородины, крыжовника и плодовых деревьев осенью — встретят весну без болезней
Городовой ру
Осенняя обработка ягодных кустарников

Для обеспечения защиты плодовых деревьев и кустарников от насекомых-вредителей в весенний период необходимо заблаговременно провести комплекс профилактических мер в осенние месяцы. Агроном Ксения Давыдова представила рекомендации по подготовке насаждений к зимнему сезону.

В связи с тем, что вредители укрываются в коре, опавшей листве и сухих побегах, требуется провести химическую обработку против паразитов и их личинок. Выполнение работ допустимо до ноября.

Чем и как обработать культуры

В первую очередь рекомендуется произвести очистку приствольных кругов от опавшей листвы и аккуратное перекапывание почвы, соблюдая меры предосторожности для защиты корневой системы. По завершении обработки грунт следует полить раствором медного купороса (50 г на 10 л воды).

Для опрыскивания смородины, крыжовника и плодовых деревьев необходимо использовать 3-процентный раствор бордоской жидкости (300 г порошка на 10 л воды). В отношении молодых саженцев и кустарников рекомендуется применять менее концентрированный раствор (100 г на 10 л воды).

Бордоская жидкость демонстрирует высокую эффективность в борьбе с септориозом, паршой, монилиозом, клястероспориозом, мучнистой росой, столбчатой ржавчиной и иными распространенными заболеваниями растений. Осень является оптимальным периодом для проведения профилактических мероприятий по защите их здоровья.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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