Донышки от пластиковых бутылок срезаю первыми: дома и на даче заменили 7 полезных вещей

Донышки пластиковых бутылок обычно выбрасывают, но из них получаются стаканчики для рассады, поддоны, органайзеры и даже формы для декора.

Донышки от пластиковых бутылок обычно отправляются в мусор, хотя это почти готовая заготовка для множества полезных мелочей. Если срезать их первыми, а уже потом пускать бутылку на ленты, получается больше практичных вещей. Вот несколько идей.

Практичные применения

Прозрачное донышко легко превращается в стаканчик для рассады: проделать 3–4 отверстия, насыпать грунт, посадить зелень. Через пластик видно, как растут корни. Если отрезать только нижние 3–5 см, получится поддон под небольшой горшок — вода не потечёт на подоконник.

Из двух частей бутылки собирают автополив: верх с горлышком вставляют в нижнюю чашу, пропускают хлопковый шнур, и влага постепенно поднимается к корням. Для гаража донышки удобны как ячейки под саморезы, гайки, шайбы. Несколько штук на рейке — готовый настенный органайзер.

Рельефное дно заливают гипсом или цементом и получают декоративные формы для свечей и садовых украшений. Неглубокое донышко с проколами снизу служит лотком для губки у раковины. А покрашенное акрилом фигурное дно становится деталью гирлянды или подвески.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова срезает донышки первыми. Она использует их для рассады и хранения мелкой фурнитуры. Её дополнительный приём: к плоскому донышку она приклеивает магнит от старого холодильника. Получается съёмная чашечка для скрепок, кнопок или булавок на металлической доске. Удобно, дёшево и всегда под рукой. Края после резки она зачищает наждачкой, чтобы не пораниться.

Вывод

Донышки бутылок — бесплатный материал для дома, дачи и творчества. Немного фантазии, и вместо мусора появляются полезные мелочи.

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