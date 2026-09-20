Итальянский дворец в центре Петербурга: как попасть в Музей Академии Штиглица

Эксперт рассказал, что скрывается за фасадом Академии Штиглица.

В Петербурге есть места, от которых буквально захватывает дух. Одно из них — Музей Академии Штиглица. Старожилы и студенты часто называют его «Мухой» (в советские годы это было училище имени Мухиной).

Внутри вас ждет не просто музей, а настоящий дворец в стиле итальянского Возрождения.

Немного истории и невероятная архитектура

Здание построили в конце XIX века. Как рассказал "Городовому" экскурсовод, доктор исторических наук Петр Гордеев, построил его барон Александр Штиглиц — известный меценат и промышленник.

После его смерти финансирование продолжил его зять, архитектор и коллекционер Александр Половцов.

"Здание музея возведено талантливым зодчим Максимилианом Месмахером в 1885-1896 гг. с использованием мотивов архитектуры итальянского Высокого Возрождения", - рассказывает эксперт.

Что обязательно нужно увидеть внутри

Музей уникален тем, что каждый его зал оформлен в стиле определенной эпохи. Вы как будто путешествуете во времени.

Вот главные интересности:

Большой выставочный зал. Это сердце музея. Зал накрыт огромным стеклянным куполом. Внутри кажется, что ты находишься во внутреннем дворике роскошного итальянского палаццо.

Это сердце музея. Зал накрыт огромным стеклянным куполом. Внутри кажется, что ты находишься во внутреннем дворике роскошного итальянского палаццо. Богатые коллекции. В музее хранятся античные статуи, уникальная подборка старинных печных изразцов, редкий фарфор, ткань и меблировка разных веков.

В музее хранятся античные статуи, уникальная подборка старинных печных изразцов, редкий фарфор, ткань и меблировка разных веков. Атмосфера творчества. Это действующая академия. В коридорах можно увидеть, как работают современные студенты-художники и реставраторы.

Как попасть в музей и сколько стоит билет

Просто так с улицы зайти и погулять не получится. Это закрытое учебное заведение. Попасть внутрь можно только в составе экскурсионной группы.

"С красотами музея стоит ознакомиться на экскурсии, записаться на которую можно на сайте учреждения. Взрослый билет стоит 1000 рублей, льготные дешевле", - рассказывает Петр Гордеев.

Адрес: Соляной переулок, дом 13. Это совсем рядом с Летним садом и метро «Чернышевская».

Если вы любите красивую архитектуру, историю и хотите сделать потрясающие фотографии — обязательно загляните в «Штиглица». Это один из самых красивых музеев России!

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