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Итальянский дворец в центре Петербурга: как попасть в Музей Академии Штиглица

Опубликовано: 20 сентября 2026 09:02
 Проверено редакцией
Итальянский дворец в центре Петербурга: как попасть в Музей Академии Штиглица
Итальянский дворец в центре Петербурга: как попасть в Музей Академии Штиглица
Global Look Press / Zamir Usmanov
Эксперт рассказал, что скрывается за фасадом Академии Штиглица.

В Петербурге есть места, от которых буквально захватывает дух. Одно из них — Музей Академии Штиглица. Старожилы и студенты часто называют его «Мухой» (в советские годы это было училище имени Мухиной).

Внутри вас ждет не просто музей, а настоящий дворец в стиле итальянского Возрождения.

Немного истории и невероятная архитектура

Здание построили в конце XIX века. Как рассказал "Городовому" экскурсовод, доктор исторических наук Петр Гордеев, построил его барон Александр Штиглиц — известный меценат и промышленник.

После его смерти финансирование продолжил его зять, архитектор и коллекционер Александр Половцов.

"Здание музея возведено талантливым зодчим Максимилианом Месмахером в 1885-1896 гг. с использованием мотивов архитектуры итальянского Высокого Возрождения", - рассказывает эксперт.

Что обязательно нужно увидеть внутри

Музей уникален тем, что каждый его зал оформлен в стиле определенной эпохи. Вы как будто путешествуете во времени.

Вот главные интересности:

  • Большой выставочный зал. Это сердце музея. Зал накрыт огромным стеклянным куполом. Внутри кажется, что ты находишься во внутреннем дворике роскошного итальянского палаццо.
  • Богатые коллекции. В музее хранятся античные статуи, уникальная подборка старинных печных изразцов, редкий фарфор, ткань и меблировка разных веков.
  • Атмосфера творчества. Это действующая академия. В коридорах можно увидеть, как работают современные студенты-художники и реставраторы.

Как попасть в музей и сколько стоит билет

Просто так с улицы зайти и погулять не получится. Это закрытое учебное заведение. Попасть внутрь можно только в составе экскурсионной группы.

"С красотами музея стоит ознакомиться на экскурсии, записаться на которую можно на сайте учреждения. Взрослый билет стоит 1000 рублей, льготные дешевле", - рассказывает Петр Гордеев.

Адрес: Соляной переулок, дом 13. Это совсем рядом с Летним садом и метро «Чернышевская».

Если вы любите красивую архитектуру, историю и хотите сделать потрясающие фотографии — обязательно загляните в «Штиглица». Это один из самых красивых музеев России!

Ранее «Городовой» рассказывал, как меняется график Петергофа из-за праздника «Счастье».

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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