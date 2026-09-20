Итальянский дворец в центре Петербурга: как попасть в Музей Академии Штиглица

В Петербурге есть места, от которых буквально захватывает дух. Одно из них — Музей Академии Штиглица. Старожилы и студенты часто называют его «Мухой» (в советские годы это было училище имени Мухиной).
Внутри вас ждет не просто музей, а настоящий дворец в стиле итальянского Возрождения.
Немного истории и невероятная архитектура
Здание построили в конце XIX века. Как рассказал "Городовому" экскурсовод, доктор исторических наук Петр Гордеев, построил его барон Александр Штиглиц — известный меценат и промышленник.
После его смерти финансирование продолжил его зять, архитектор и коллекционер Александр Половцов.
"Здание музея возведено талантливым зодчим Максимилианом Месмахером в 1885-1896 гг. с использованием мотивов архитектуры итальянского Высокого Возрождения", - рассказывает эксперт.
Что обязательно нужно увидеть внутри
Музей уникален тем, что каждый его зал оформлен в стиле определенной эпохи. Вы как будто путешествуете во времени.
Вот главные интересности:
- Большой выставочный зал. Это сердце музея. Зал накрыт огромным стеклянным куполом. Внутри кажется, что ты находишься во внутреннем дворике роскошного итальянского палаццо.
- Богатые коллекции. В музее хранятся античные статуи, уникальная подборка старинных печных изразцов, редкий фарфор, ткань и меблировка разных веков.
- Атмосфера творчества. Это действующая академия. В коридорах можно увидеть, как работают современные студенты-художники и реставраторы.
Как попасть в музей и сколько стоит билет
Просто так с улицы зайти и погулять не получится. Это закрытое учебное заведение. Попасть внутрь можно только в составе экскурсионной группы.
"С красотами музея стоит ознакомиться на экскурсии, записаться на которую можно на сайте учреждения. Взрослый билет стоит 1000 рублей, льготные дешевле", - рассказывает Петр Гордеев.
Адрес: Соляной переулок, дом 13. Это совсем рядом с Летним садом и метро «Чернышевская».
Если вы любите красивую архитектуру, историю и хотите сделать потрясающие фотографии — обязательно загляните в «Штиглица». Это один из самых красивых музеев России!
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