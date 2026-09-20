Картофельное пюре является классическим гарниром, широко востребованным в кулинарных традициях различных стран.
Согласно историческим данным, современная рецептура блюда сформировалась во Франции в XVIII веке в период активного внедрения картофеля в европейский рацион, чему способствовала деятельность маршала Лайонеля Франсуа Леклерка де Мотье.
Предлагаем приготовить идеальное пюре.
Ингредиенты:
- Картофель — 500 г;
- молоко — 120 мл;
- сливочное масло — 25 г;
- сметана — 1 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.
Технология приготовления
Тщательно вымытый и очищенный картофель при необходимости разрежьте на части. Поместите овощи в кастрюлю, залейте горячей водой и доведите до кипения.
В процессе варки добавьте соль и удалите пену. Продолжайте варку под крышкой на умеренном огне в течение 40 минут.
После слива воды добавьте сливочное масло и доведите продукт до однородной консистенции с помощью толкушки.
Доведите молоко до кипения, влейте его в подготовленную смесь, добавьте сметану и тщательно перемешайте. Ваше идеальное пюре готово!
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