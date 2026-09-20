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Картофельное пюре получится нежным и воздушным благодаря этому рецепту — секрет раскрыт

Опубликовано: 20 сентября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Картофельное пюре получится нежным и воздушным благодаря этому рецепту — секрет раскрыт
Картофельное пюре получится нежным и воздушным благодаря этому рецепту — секрет раскрыт
Городовой ру
Назван способ приготовления идеального пюре

Картофельное пюре является классическим гарниром, широко востребованным в кулинарных традициях различных стран.

Согласно историческим данным, современная рецептура блюда сформировалась во Франции в XVIII веке в период активного внедрения картофеля в европейский рацион, чему способствовала деятельность маршала Лайонеля Франсуа Леклерка де Мотье.

Предлагаем приготовить идеальное пюре.

Ингредиенты:

  • Картофель — 500 г;
  • молоко — 120 мл;
  • сливочное масло — 25 г;
  • сметана — 1 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л.

Технология приготовления

Тщательно вымытый и очищенный картофель при необходимости разрежьте на части. Поместите овощи в кастрюлю, залейте горячей водой и доведите до кипения.

В процессе варки добавьте соль и удалите пену. Продолжайте варку под крышкой на умеренном огне в течение 40 минут.

После слива воды добавьте сливочное масло и доведите продукт до однородной консистенции с помощью толкушки.

Доведите молоко до кипения, влейте его в подготовленную смесь, добавьте сметану и тщательно перемешайте. Ваше идеальное пюре готово!

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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