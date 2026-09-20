Картофель не прорастет даже в сыром погребе: с клубнями кладу 1 веточку — пролежат до весны

Картофель может пролежать до весны без ростков, если переложить его сушёной мятой, лавровым листом и каштанами.

Каждую зиму открываешь ящик с картошкой и гадаешь: то ли клубни лежат спокойно, то ли уже пошли в рост. Длинные ростки, дряблые бока — и половину запасов хоть сразу выбрасывай. Но есть способы, которые помогут этого избежать, пишет "Киноафиша".

Мята и другие травы

Сушёную мяту подготовьте: соберите веточки и высушите их в тени. Не полениться, иначе влажное сырьё заплесневеет. Затем уложите картофель слоями: на дно ящика — немного мяты, потом клубни, снова веточки. Аромат насыщенный, но клубни его не впитывают. Зато картофель дольше остаётся упругим и не трогается в рост.

При повышенной влажности в погребе добавьте сухие опилки — они впитывают лишнюю влагу. Если мяты нет, её заменят шелуха лука, полынь или пижма. А вот яблоки рядом не храните: они способствуют быстрому дозреванию. Ключевое условие — отсутствие света, приток воздуха и температура +2...+4 C.

Лавровый лист как дополнительная защита

Когда картофель уже разложен по ящикам, добавьте сушёный лавровый лист. На среднюю ёмкость достаточно четырёх штук — раскладывайте их между клубнями. Это не панацея и не отменяет правил хранения. Но эфирные вещества лавра создают среду, неблагоприятную для насекомых и микробов. Поэтому воспринимайте его как дополнительную страховку, а не как способ реанимировать уже подпорченный урожай. Главное — листья должны быть абсолютно сухими. Свежие или влажные класть нельзя: они заплесневеют.

Личный опыт автора

Автор "Городового" Евгения Сухова мяту применяет уже несколько лет, и она реально помогает. А её бабушка использовала совсем простой способ: клала в мешок с картошкой несколько каштанов или желудей. Говорила, что так клубни не прорастают. Евгения тоже попробовала — работает. Теперь совмещает: мята, лавровый лист и пара желудей. Урожай лежит до весны как новый.

Вывод

Сухие травы, лавровый лист и каштаны не заменят правильный погреб, но заметно продлевают свежесть картофеля. Главное — сухость, темнота и прохлада.

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