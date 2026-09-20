Особый народный праздник 20 сентября — Луков день: традиции, приметы, суеверия

По погоде 20 сентября судили, какой будет зима

По народному календарю 20 сентября - конец бабьего лета. Этот день на Руси известен как Луков день, Лука или Луковница. Название связано одновременно с преподобным Лукой Глубокореченским, и с луком, благодаря созвучию с именем монаха. До этого дня крестьяне старались завершить сбор урожая, просушить луковицы и убрать их на хранение. Луков день завершал бабье лето и готовил крестьян к холодам. Традиции и приметы помогали не только сохранить урожай, но и настроиться на смену сезона.

Традиции и запреты

Девушки плели из лука косицы и подвешивали для просушки и хранения. Урожай готовили не только для себя, но и на продажу, 20 сентября традиционно проходили луковые ярмарки. Шелуху нужно было запасти, чтобы на Пасху красить ей яйца, пишет источник.

Лук появлялся в этот день и на столе - из него варили похлебки, пекли пироги, фаршировали мясом и запекали. Но только если лук полностью убран. Запрещалось запекать луковицы, если на грядках овощ еще оставался. Считалось, что так урожай пропадет. Нельзя было и сжигать шелуху, иначе урожай сгниёт.

Были и другие запреты. Нельзя было считать запасы и хвастаться достатком, чтобы не «спугнуть» благополучие. Старались не брать и не одалживать деньги, чтобы не навлечь бедность. Не женились и не сватались: союз, заключенный в Луков день, считался непрочным. Не ссорились, иначе конфликт затянулся бы. Нельзя было дарить девочкам куколок, чтобы не спугнуть их замужество и материнство.

Приметы погоды

По погоде и природе на Луку судили о будущей зиме и текущей осени. Толстые слои шелухи на луковицах — к суровой зиме. Шишки на елках висят до земли - зима придет рано. Шишки закрыты - к затяжной непогоде. День безоблачный — зима холодная и ветреная. Зарядили дожди — осень будет дождливой. На то же указывали и высоко летящие журавли. Также считалось, что если последним вечером в дом войдет мужчина, то члены семьи будут целый год реже болеть.

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