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«Гала» в прошлом – в топе у дачников другой сорт картошки: с куста по 20 крупных клубней

Опубликовано: 20 сентября 2026 00:30
 Проверено редакцией
«Гала» в прошлом – в топе у дачников другой сорт картошки: с куста по 20 крупных клубней
«Гала» в прошлом – в топе у дачников другой сорт картошки: с куста по 20 крупных клубней
Городовой ру
Какой сорт картошки выбрать в следующем сезоне.

Выбираете картофель для посадки? В 2026 году все чаще советуют «Скарб». Опытный агроном Ксения Давыдова специально для «Городового» объяснила, в чем его феномен.

«Скарб обладает саморегуляцией: при засухе не сбрасывает завязи, а "замирает" и возобновляет рост с приходом влаги. Это делает сорт надёжным в любом климате», — рассказала она.

Чем хорош

Среднеспелый (80–95 дней), не ранний, как многие думают. Урожайность до 63 т/га, товарность 91–97%. Клубни выровненные, жёлтые, глазки мелкие - что очень удобно. Лежкость — главный козырь: в обычном подвале лежит до следующего лета, не прорастает. Вкус плотный, не водянистый — официально признан лучшим сортом для драников.

Объективные минусы

Фитофтороз: листья восприимчивы, в дождливое лето ботва сгорает без обработок.

Парша и ризоктония: поражение выше среднего, особенно на уставшей почве.

Всходы медленные и неравномерные — нужна предпосадочная проростка.

Вкус спорный: часть дегустаторов считает мякоть водянистой.

Почва: на суглинке урожайность падает почти вдвое — сорт для лёгких, дренированных земель.

Сравнение

Скарб Атлант Аврора
Срок Среднеспелый Среднеранний Среднеспелый
Урожайность с куста 1120 г 956 г ~380 ц/га
Фитофтороз Восприимчив Устойчив Устойчив
Лёжкость Отличная Хорошая Хорошая
Вкус Плотный, для жарки Сбалансированный Сбалансированный

«Скарб» — чемпион по урожайности, но аутсайдер по болезням. «Атлант» надёжнее, «Аврора» — золотая середина.

Личное мнение автора "Городового" Алины Владимировой

Сажала «Скарб» три сезона. Это не сорт мечты, а сорт-страховка. В сухой год он «замер», а в августе взял и пошёл — урожая хватило до марта, тогда как другие сорта дали вдвое меньше. Но в дождливый год ботва сгорела от фитофторы одной из первых. Он прощает засуху, но не прощает сырость и безалаберность. Ещё нюанс: для драников — идеален, для пюре — «клейстер». Если выбираете «для всей семьи» — учитывайте этот раскол.

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Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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