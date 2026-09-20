«Гала» в прошлом – в топе у дачников другой сорт картошки: с куста по 20 крупных клубней

Выбираете картофель для посадки? В 2026 году все чаще советуют «Скарб». Опытный агроном Ксения Давыдова специально для «Городового» объяснила, в чем его феномен.
«Скарб обладает саморегуляцией: при засухе не сбрасывает завязи, а "замирает" и возобновляет рост с приходом влаги. Это делает сорт надёжным в любом климате», — рассказала она.
Чем хорош
Среднеспелый (80–95 дней), не ранний, как многие думают. Урожайность до 63 т/га, товарность 91–97%. Клубни выровненные, жёлтые, глазки мелкие - что очень удобно. Лежкость — главный козырь: в обычном подвале лежит до следующего лета, не прорастает. Вкус плотный, не водянистый — официально признан лучшим сортом для драников.
Объективные минусы
Фитофтороз: листья восприимчивы, в дождливое лето ботва сгорает без обработок.
Парша и ризоктония: поражение выше среднего, особенно на уставшей почве.
Всходы медленные и неравномерные — нужна предпосадочная проростка.
Вкус спорный: часть дегустаторов считает мякоть водянистой.
Почва: на суглинке урожайность падает почти вдвое — сорт для лёгких, дренированных земель.
Сравнение
|Скарб
|Атлант
|Аврора
|Срок
|Среднеспелый
|Среднеранний
|Среднеспелый
|Урожайность с куста
|1120 г
|956 г
|~380 ц/га
|Фитофтороз
|Восприимчив
|Устойчив
|Устойчив
|Лёжкость
|Отличная
|Хорошая
|Хорошая
|Вкус
|Плотный, для жарки
|Сбалансированный
|Сбалансированный
«Скарб» — чемпион по урожайности, но аутсайдер по болезням. «Атлант» надёжнее, «Аврора» — золотая середина.
Личное мнение автора "Городового" Алины Владимировой
Сажала «Скарб» три сезона. Это не сорт мечты, а сорт-страховка. В сухой год он «замер», а в августе взял и пошёл — урожая хватило до марта, тогда как другие сорта дали вдвое меньше. Но в дождливый год ботва сгорела от фитофторы одной из первых. Он прощает засуху, но не прощает сырость и безалаберность. Ещё нюанс: для драников — идеален, для пюре — «клейстер». Если выбираете «для всей семьи» — учитывайте этот раскол.
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