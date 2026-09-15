Городовой / Новости Петербурга / Лишние цифры - и счет заблокируют: новые правила снятия наличных с сентября 2026
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Солнце возвращается: синоптики пообещали Петербургу идеальную погоду с прогревом до +19° Новости Петербурга
Завалят огурцами как золотая антилопа монетами: урожайные сорта, которые стоит посадить в следующем году Полезное
Котлеты, которые любил Пушкин: простой рецепт для дома — сочно, ароматно, по-легендарному вкусно Новости Петербурга
Высокое происхождение или внутреннее благородство: выберите коня — узнаете, насколько вы аристократичны Полезное
Вот что любит идеальный фарш для сочных, высоких котлет: 3 простых приема — и никаких «суперсекретных» компонентов Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Лишние цифры - и счет заблокируют: новые правила снятия наличных с сентября 2026

Опубликовано: 15 сентября 2026 00:30
 Проверено редакцией
Лишние цифры - и счет заблокируют: новые правила снятия наличных с сентября 2026
Лишние цифры - и счет заблокируют: новые правила снятия наличных с сентября 2026
Городовой ру
Проверьте свои финансовые привычки перед осенью 2026 года.

Банки усилят контроль за операциями на счетах граждан. Алгоритмы будут искать отклонения от вашего обычного поведения. Подготовьте документы заранее, чтобы избежать блокировки средств.

Причины вопросов со стороны банка

Раньше внимание привлекали только суммы свыше 600 тысяч рублей. Теперь система анализирует индивидуальный «финансовый портрет» клиента. Если вам обычно приходит зарплата 60 тысяч, а вы вдруг вносите миллион наличными, операцию заморозят. Банк обязан выяснить происхождение средств.

Даже продажа личного автомобиля может стать причиной блокировки до предоставления договора купли-продажи. Не ждите проблем, храните доказательства законности доходов всегда под рукой.

Тревожные сигналы и защита активов

Особое внимание уделяется схемам, похожим на работу дропперов. Дроппер — это человек, через которого мошенники обналичивают или переводят украденные деньги. Избегайте подозрительных действий:

  • регулярных переводов от разных лиц по 100–200 тысяч рублей;
  • мгновенного снятия этих сумм наличными или перевода дальше.

Такая цепочка ведет к блокировке дистанционного обслуживания и передаче данных в Росфинмониторинг. Всегда указывайте понятное назначение платежа: «Возврат долга по расписке» вместо простого «перевод». Сохраняйте договоры дарения, наследства и расписки. Наличие документов снимает вопросы службы безопасности.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью