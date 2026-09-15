Накормить досыта коз и впервые затопить печь: день Мамонтия Овчарника по народному календарю

По погоде на 15 сентября судили, какой будет зима

15 сентября в народном календаре отмечали день Мамонтия Овчарника, которого также называли Овчинником. В церковной традиции в эту дату вспоминали святого мученика Маманта Кесарийского — покровителя овец и коз. Для крестьян это был важный рубеж: полевые работы заканчивались, и все силы переключались на домашний скот и подготовку хозяйства к холодам.

Погодные приметы

По тому, какая погода стояла 15 сентября, судили о предстоящей осени и зиме.

Тёплый и ясный день обещал мягкую осень и зиму без трескучих морозов.

Если закат окрашивался в алый цвет, бабье лето могло быть коротким, а заморозки — ранними.

Дождь в этот день предвещал тёплую и погожую осень.

Раскаты грома говорили о том, что октябрь будет дождливым.

Низкие облака на Овчинника — к ухудшению погоды и затяжным дождям.

Обильная роса при безветрии сулила тёплую осень.

Усиливающийся и шумящий к вечеру ветер указывал на раннюю зиму.

Большое количество утренней росы на траве — зима будет мягкой, без сильных морозов.

Традиции и запреты

Если 15 сентября впервые растапливали печь, верили, что зима пройдёт в тепле и уюте.

Мамонтий считался заступником скота, поэтому в этот день животным уделяли особое внимание: кормили досыта, поили и ласкали. В хлеву развешивали старые лапти или башмаки — это должно было уберечь скотину от сглаза и болезней. На стол хозяйки ставили творог и сыр из козьего или овечьего молока. А вот репу в этот день есть не рекомендовалось.

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