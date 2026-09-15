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Накормить досыта коз и впервые затопить печь: день Мамонтия Овчарника по народному календарю

Опубликовано: 15 сентября 2026 01:10
 Проверено редакцией
Накормить досыта коз и впервые затопить печь: день Мамонтия Овчарника по народному календарю
Накормить досыта коз и впервые затопить печь: день Мамонтия Овчарника по народному календарю
Городовой ру
По погоде на 15 сентября судили, какой будет зима

15 сентября в народном календаре отмечали день Мамонтия Овчарника, которого также называли Овчинником. В церковной традиции в эту дату вспоминали святого мученика Маманта Кесарийского — покровителя овец и коз. Для крестьян это был важный рубеж: полевые работы заканчивались, и все силы переключались на домашний скот и подготовку хозяйства к холодам.

Погодные приметы

По тому, какая погода стояла 15 сентября, судили о предстоящей осени и зиме.

  • Тёплый и ясный день обещал мягкую осень и зиму без трескучих морозов.
  • Если закат окрашивался в алый цвет, бабье лето могло быть коротким, а заморозки — ранними.
  • Дождь в этот день предвещал тёплую и погожую осень.
  • Раскаты грома говорили о том, что октябрь будет дождливым.
  • Низкие облака на Овчинника — к ухудшению погоды и затяжным дождям.
  • Обильная роса при безветрии сулила тёплую осень.
  • Усиливающийся и шумящий к вечеру ветер указывал на раннюю зиму.
  • Большое количество утренней росы на траве — зима будет мягкой, без сильных морозов.

Традиции и запреты

Если 15 сентября впервые растапливали печь, верили, что зима пройдёт в тепле и уюте.

Мамонтий считался заступником скота, поэтому в этот день животным уделяли особое внимание: кормили досыта, поили и ласкали. В хлеву развешивали старые лапти или башмаки — это должно было уберечь скотину от сглаза и болезней. На стол хозяйки ставили творог и сыр из козьего или овечьего молока. А вот репу в этот день есть не рекомендовалось.

Ранее Городовой рассказал, когда, согласно приметам, закончится бабье лето.

Автор:
Артем Петров
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