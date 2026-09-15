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«Кураж» и «Герман» – прошлый век: в новом сезоне выбрала другой сорт – зеленцов не сосчитать, пупырчатые и не горчат

Опубликовано: 15 сентября 2026 00:12
 Проверено редакцией
«Кураж» и «Герман» – прошлый век: в новом сезоне выбрала другой сорт – зеленцов не сосчитать, пупырчатые и не горчат
«Кураж» и «Герман» – прошлый век: в новом сезоне выбрала другой сорт – зеленцов не сосчитать, пупырчатые и не горчат
Городовой ру
Описание сорта огурцов

Для получения высокого урожая огурцов необходим надлежащий уход, однако первоочередной задачей является выбор подходящего сорта.

Приоритеты могут варьироваться: от объема урожая до предпочтений по форме плодов. Данная рекомендация предназначена для тех, кто планирует использовать огурцы для засолки.

Оптимальным выбором является сорт «Вязниковский 37» — раннеспелый пчелоопыляемый сорт, специально выведенный российскими селекционерами в XIX веке для консервирования и рекомендованный к использованию в 1943 году.

Описание сорта

Культура характеризуется среднерослыми кустами с длиной основного стебля 100–160 см.

Урожайность сорта достигает 3,1 кг с 1 кв. м при высокой устойчивости к мучнистой росе и бактериозу. Период вегетации от всходов до сбора урожая составляет в среднем 40–55 дней.

Описание плодов

Плоды массой 100–140 г имеют светло-зеленый цвет и мелкобугорчатую кожицу с черными шипами.

Сорт обладает выраженным вкусом, сочной и ароматной мякотью, что делает его отличным решением для свежих салатов и эталонным вариантом для засолки и маринования.

Отзывы о культуре

«Сорт отличается ранним созреванием, хорошей продуктивностью и неприхотливостью в уходе, что делает его идеальным выбором даже для новичков» – считает агроном Ксения Давыдова.

Ранее мы рассказали о сорте томатов «Бизон оранжевый».

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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