«Кураж» и «Герман» – прошлый век: в новом сезоне выбрала другой сорт – зеленцов не сосчитать, пупырчатые и не горчат

Новости по теме

Завалят огурцами как золотая антилопа монетами: урожайные сорта, которые стоит посадить в следующем году

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Нашла сорт из СССР — дико урожайный: собираю по 9 кг огурцов с кв. м – «вяжет» зеленцы и в тени, и в холоде

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Не «Кураж» и не «Герман»: в сезоне 2026 фаворитом стал другой сорт – урожайность 16 кг/м², плоды без пустот и горечи

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С 1 кв. метра до 25 кг огурцов: урожайный сорт, который затмит даже «Кураж» — активное плодоношение через 45 дней

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После сбора томатов и огурцов – обязательно: готовлю теплицу к зиме в 3 этапа – советы агронома Ксении Давыдовой

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