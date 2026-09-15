«Кураж» и «Герман» – прошлый век: в новом сезоне выбрала другой сорт – зеленцов не сосчитать, пупырчатые и не горчат

Для получения высокого урожая огурцов необходим надлежащий уход, однако первоочередной задачей является выбор подходящего сорта.
Приоритеты могут варьироваться: от объема урожая до предпочтений по форме плодов. Данная рекомендация предназначена для тех, кто планирует использовать огурцы для засолки.
Оптимальным выбором является сорт «Вязниковский 37» — раннеспелый пчелоопыляемый сорт, специально выведенный российскими селекционерами в XIX веке для консервирования и рекомендованный к использованию в 1943 году.
Описание сорта
Культура характеризуется среднерослыми кустами с длиной основного стебля 100–160 см.
Урожайность сорта достигает 3,1 кг с 1 кв. м при высокой устойчивости к мучнистой росе и бактериозу. Период вегетации от всходов до сбора урожая составляет в среднем 40–55 дней.
Описание плодов
Плоды массой 100–140 г имеют светло-зеленый цвет и мелкобугорчатую кожицу с черными шипами.
Сорт обладает выраженным вкусом, сочной и ароматной мякотью, что делает его отличным решением для свежих салатов и эталонным вариантом для засолки и маринования.
Отзывы о культуре
«Сорт отличается ранним созреванием, хорошей продуктивностью и неприхотливостью в уходе, что делает его идеальным выбором даже для новичков» – считает агроном Ксения Давыдова.
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