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Соберете тонну с грядки: эти оранжевые гиганты будут предметом зависти соседей — устойчивые к фитофторе

Опубликовано: 14 сентября 2026 00:12
 Проверено редакцией
Соберете тонну с грядки: эти оранжевые гиганты будут предметом зависти соседей — устойчивые к фитофторе
Соберете тонну с грядки: эти оранжевые гиганты будут предметом зависти соседей — устойчивые к фитофторе
Городовой ру
Описание сорта томатов. 

Этот сорт, выведенный российскими селекционерами, предназначен для употребления в свежем виде, однако обладает высокой универсальностью и подходит для разных видов переработки.

Важными преимуществами культуры являются:

  • крупноплодность (масса плодов достигает 1 кг);
  • сбалансированные вкусовые характеристики (эксперты отмечают сочетание сладких и острых нот).

Описание сорта

Томат «Бизон оранжевый» относится к среднепоздним сортам со сроком созревания 120–125 дней с момента посева. Агротехника допускает культивирование как в открытом грунте, так и в защищенных условиях.

Растения характеризуются мощным высокорослым типом куста, на котором формируется до 10–12 плодов.

Сорт отличается неприхотливостью в уходе, однако требует размещения на хорошо освещенных участках, что способствует формированию мясистых, сладких плодов с высокими товарными качествами.

Дополнительным преимуществом «Бизона» является высокая устойчивость к основным патогенам, включая фитофтороз и различные виды гнилей.

Ранее мы рассказали о сорте огурцов «Июньский».

Автор:
Ксения Давыдова
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