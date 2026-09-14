Соберете тонну с грядки: эти оранжевые гиганты будут предметом зависти соседей — устойчивые к фитофторе

Этот сорт, выведенный российскими селекционерами, предназначен для употребления в свежем виде, однако обладает высокой универсальностью и подходит для разных видов переработки.
Важными преимуществами культуры являются:
- крупноплодность (масса плодов достигает 1 кг);
- сбалансированные вкусовые характеристики (эксперты отмечают сочетание сладких и острых нот).
Описание сорта
Томат «Бизон оранжевый» относится к среднепоздним сортам со сроком созревания 120–125 дней с момента посева. Агротехника допускает культивирование как в открытом грунте, так и в защищенных условиях.
Растения характеризуются мощным высокорослым типом куста, на котором формируется до 10–12 плодов.
Сорт отличается неприхотливостью в уходе, однако требует размещения на хорошо освещенных участках, что способствует формированию мясистых, сладких плодов с высокими товарными качествами.
Дополнительным преимуществом «Бизона» является высокая устойчивость к основным патогенам, включая фитофтороз и различные виды гнилей.
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