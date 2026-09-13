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Холодные ночи уже близко: как спасти урожай от внезапных заморозков – совет агронома Давыдовой

Опубликовано: 13 сентября 2026 21:16
 Проверено редакцией
Холодные ночи уже близко: как спасти урожай от внезапных заморозков – совет агронома Давыдовой
Холодные ночи уже близко: как спасти урожай от внезапных заморозков – совет агронома Давыдовой
Городовой ру
Как защитить огород от заморозков. 

С наступлением осени и завершением дачного сезона вопрос сохранения урожая становится особенно актуальным. Эксперты рекомендуют заранее подготовиться к резким перепадам температур, чтобы эффективно защитить посадки.

Агроном Ксения Давыдова поделилась рекомендациями по обеспечению сохранности культур в преддверии заморозков.

Важным условием является наличие укрывного материала. Его отсутствие может привести к потере урожая кабачков, огурцов, перцев и других овощных культур.

Несмотря на сохраняющийся в середине сентября умеренный температурный режим, важно соблюдать правила эксплуатации укрытий: их не следует использовать в дневное время, чтобы не нарушить естественные процессы вегетации.

Для оперативной защиты растений в ночное время рекомендуется использовать качественное накатное полотно. Для высокорослых культур лучше заранее предусмотреть опорные конструкции.

Период цветения ряда культур, таких как тыквенные, кабачковые и огуречные, еще продолжается, в связи с чем необходимо обеспечить беспрепятственную работу насекомых-опылителей.

Некоторые овощные культуры устойчивы к незначительным заморозкам: морковь и свеклу можно оставлять в грунте до конца сентября, а редис, репу и редьку — при температуре до -5 °C. При этом лук и чеснок не рекомендуется оставлять в промерзшей почве. Кукуруза также чувствительна к похолоданию. Однако, несмотря на быстрое увядание листьев, початки сохраняют свои свойства после кратковременного ночного снижения температуры ниже нуля.

Ранее мы рассказали что будет, если не выкопать картофель.

Автор:
Ксения Давыдова
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