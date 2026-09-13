Сербский яблочный пирог с "невидимым" тестом: готовлю его вместо надоевшей шарлотки

Пирог из теста филло с яблоками получается хрустящим снаружи и нежным внутри — и готовится проще, чем кажется.

Если хочется чего-то необычного к чаю, но возиться с дрожжевым или песочным тестом нет желания, на выручку приходит филло. Тончайшие листы, которые продаются замороженными почти в любом супермаркете, превращают обычный яблочный пирог в эффектное блюдо — хрустящее снаружи и нежное внутри, пишет автор блога "Сладкий Персик".

Что такое филло и почему его стоит попробовать

Филло — это очень тонкое тесто, которое традиционно делают из муки, воды, оливкового масла и винного уксуса. В домашних условиях его раскатывать долго и сложно: на производстве для этого используют специальные станки. Гораздо проще купить готовое замороженное тесто — оно лежит рядом со слоёным. Главное правило при работе с ним: не медлить. Листы мгновенно высыхают и становятся ломкими, поэтому паузы лучше не делать, а если всё же пришлось отвлечься — накрыть тесто влажным полотенцем.

Ингредиенты

тесто филло — 350–400 г;

яблоки — 2–3 штуки;

сливочное масло — 90 г;

яйца — 2 штуки;

сахар — 3 столовые ложки (или по вкусу);

сливки 20% — около 250 мл;

сахарная пудра для посыпки — по желанию.

Как готовить

Яблоки очищают от сердцевины и нарезают тонкими дольками одинакового размера — пока отставляют в сторону. Затем готовят крем: в глубокой миске соединяют сахар и яйца, хорошо взбивают венчиком или миксером, вливают сливки и снова перемешивают. Если любите послаще, сахара можно добавить больше. Размороженное тесто аккуратно раскладывают на столе и смазывают каждый лист растопленным маслом. Чтобы ускорить процесс и избежать разрывов, можно брать по два пласта сразу. Смазанные листы складывают гармошкой и укладывают в форму для запекания — не слишком плотно, между ними должно оставаться расстояние. В свободные промежутки раскладывают яблочные дольки и заливают всё кремом. Выпекают при 180 градусах около 30 минут, поставив форму на нижний уровень, чтобы яблоки не пригорели. Готовый пирог слегка остужают и посыпают сахарной пудрой.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент «Городового» Евгения Сухова долго обходила филло стороной, считая, что с ним слишком много возни. Оказалось, наоборот: пока разогревается духовка, тесто уже уложено. Однажды она не накрыла листы полотенцем, и они высохли буквально за минуту — пришлось выбрасывать. Теперь Евгения работает быстро и всегда держит полотенце под рукой. Пирог получается хрустящим, с сочной яблочной начинкой, и съедается за один вечер.

Вывод

Пирог из теста филло — простой способ удивить домашних. Покупное тесто избавляет от долгой возни, а яблоки и сливочный крем делают начинку сочной и ароматной. Главное — работать с тестом быстро и не забывать про влажное полотенце.

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