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Кекс «Три стакана»: специально держу в холодильнике кефир — получается мягкий, пористый, просто тает во рту

Опубликовано: 13 сентября 2026 12:31
 Проверено редакцией
Кекс «Три стакана»: специально держу в холодильнике кефир — получается мягкий, пористый, просто тает во рту
Кекс «Три стакана»: специально держу в холодильнике кефир — получается мягкий, пористый, просто тает во рту
Городовой ру
Простой рецепт с маком, который получается мягким и ароматным даже у новичков.

Есть рецепт кекса, который запоминается с первого раза благодаря своей формуле: три стакана основных ингредиентов. Готовится просто, а результат — мягкий, пористый и ароматный кекс, который отлично подходит к чаю. Ещё один плюс: мак в составе добавляет приятную текстуру, делится кулинарный блогер Наталья Калнина.

Ингредиенты

Формула проста — по одному стакану манки, сахара и кефира. Остальные компоненты дополняют основу:

  • манная крупа — 1 стакан (160 г);
  • сахар — 1 стакан (200 г);
  • кефир — 1 стакан (250 мл);
  • мука — 4 ст. л. (100 г);
  • яйца — 2 шт.;
  • растительное масло — 50 мл;
  • соль — 1/3 ч. л.;
  • сода — 1 ч. л.;
  • сок лимона — 1 ч. л. или лимонная кислота — 1/3 ч. л.;
  • ванилин — 1 пачка;
  • мак — 3–4 ст. л.

Как готовить

  1. В миске соедините кефир и манку, перемешайте и оставьте набухать на 20–30 минут.
  2. В отдельной посуде взбейте яйца с сахаром до пышности.
  3. Добавьте эту массу к набухшей манке, всыпьте муку, соль, мак и хорошо перемешайте.
  4. Теперь добавьте соду и лимонную кислоту — они дадут реакцию и сделают тесто воздушным.
  5. Влейте растительное масло и перемешайте.
  6. Перелейте тесто в смазанную маслом форму и выпекайте при 180 градусах 30 минут.
  7. Готовый кекс выньте из формы и подайте к столу.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент «Городового» Евгения Сухова полюбила этот рецепт за простоту: здесь не нужно ничего взвешивать до грамма — основа измеряется стаканами. Однажды она добавила больше мака, чем было в рецепте, и кекс получился ещё ароматнее. Теперь Евгения готовит его каждые выходные — семья съедает за один вечер. Она рекомендует этот кекс всем, кто ищет быстрый и беспроигрышный домашний десерт.

Вывод

Кекс «Три стакана» — простой и быстрый рецепт с доступными ингредиентами. Манка и кефир делают его мягким и пористым, а мак добавляет текстуру.

Ранее мы рассказали о простом рецепте яблочного пирога.

Автор:
Евгения Сухова
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