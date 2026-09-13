Кекс «Три стакана»: специально держу в холодильнике кефир — получается мягкий, пористый, просто тает во рту

Есть рецепт кекса, который запоминается с первого раза благодаря своей формуле: три стакана основных ингредиентов. Готовится просто, а результат — мягкий, пористый и ароматный кекс, который отлично подходит к чаю. Ещё один плюс: мак в составе добавляет приятную текстуру, делится кулинарный блогер Наталья Калнина.
Ингредиенты
Формула проста — по одному стакану манки, сахара и кефира. Остальные компоненты дополняют основу:
- манная крупа — 1 стакан (160 г);
- сахар — 1 стакан (200 г);
- кефир — 1 стакан (250 мл);
- мука — 4 ст. л. (100 г);
- яйца — 2 шт.;
- растительное масло — 50 мл;
- соль — 1/3 ч. л.;
- сода — 1 ч. л.;
- сок лимона — 1 ч. л. или лимонная кислота — 1/3 ч. л.;
- ванилин — 1 пачка;
- мак — 3–4 ст. л.
Как готовить
- В миске соедините кефир и манку, перемешайте и оставьте набухать на 20–30 минут.
- В отдельной посуде взбейте яйца с сахаром до пышности.
- Добавьте эту массу к набухшей манке, всыпьте муку, соль, мак и хорошо перемешайте.
- Теперь добавьте соду и лимонную кислоту — они дадут реакцию и сделают тесто воздушным.
- Влейте растительное масло и перемешайте.
- Перелейте тесто в смазанную маслом форму и выпекайте при 180 градусах 30 минут.
- Готовый кекс выньте из формы и подайте к столу.
Личный опыт корреспондента
Корреспондент «Городового» Евгения Сухова полюбила этот рецепт за простоту: здесь не нужно ничего взвешивать до грамма — основа измеряется стаканами. Однажды она добавила больше мака, чем было в рецепте, и кекс получился ещё ароматнее. Теперь Евгения готовит его каждые выходные — семья съедает за один вечер. Она рекомендует этот кекс всем, кто ищет быстрый и беспроигрышный домашний десерт.
Вывод
Кекс «Три стакана» — простой и быстрый рецепт с доступными ингредиентами. Манка и кефир делают его мягким и пористым, а мак добавляет текстуру.
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