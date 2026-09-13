Кекс «Три стакана»: специально держу в холодильнике кефир — получается мягкий, пористый, просто тает во рту

Простой рецепт с маком, который получается мягким и ароматным даже у новичков.

Есть рецепт кекса, который запоминается с первого раза благодаря своей формуле: три стакана основных ингредиентов. Готовится просто, а результат — мягкий, пористый и ароматный кекс, который отлично подходит к чаю. Ещё один плюс: мак в составе добавляет приятную текстуру, делится кулинарный блогер Наталья Калнина.

Ингредиенты

Формула проста — по одному стакану манки, сахара и кефира. Остальные компоненты дополняют основу:

манная крупа — 1 стакан (160 г);

сахар — 1 стакан (200 г);

кефир — 1 стакан (250 мл);

мука — 4 ст. л. (100 г);

яйца — 2 шт.;

растительное масло — 50 мл;

соль — 1/3 ч. л.;

сода — 1 ч. л.;

сок лимона — 1 ч. л. или лимонная кислота — 1/3 ч. л.;

ванилин — 1 пачка;

мак — 3–4 ст. л.

Как готовить

В миске соедините кефир и манку, перемешайте и оставьте набухать на 20–30 минут. В отдельной посуде взбейте яйца с сахаром до пышности. Добавьте эту массу к набухшей манке, всыпьте муку, соль, мак и хорошо перемешайте. Теперь добавьте соду и лимонную кислоту — они дадут реакцию и сделают тесто воздушным. Влейте растительное масло и перемешайте. Перелейте тесто в смазанную маслом форму и выпекайте при 180 градусах 30 минут. Готовый кекс выньте из формы и подайте к столу.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент «Городового» Евгения Сухова полюбила этот рецепт за простоту: здесь не нужно ничего взвешивать до грамма — основа измеряется стаканами. Однажды она добавила больше мака, чем было в рецепте, и кекс получился ещё ароматнее. Теперь Евгения готовит его каждые выходные — семья съедает за один вечер. Она рекомендует этот кекс всем, кто ищет быстрый и беспроигрышный домашний десерт.

Вывод

Кекс «Три стакана» — простой и быстрый рецепт с доступными ингредиентами. Манка и кефир делают его мягким и пористым, а мак добавляет текстуру.

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