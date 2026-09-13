От традиционной кухни до лектория на 35 мест: в Озерках появился уголок финно-угорской культуры

12 сентября в Петербурге стало одним интересным местом больше.

На Никольской улице в Озерках задышал жизнью Центр финно-угорских народов. Это место создали для того, чтобы объединить людей, напомнить об истории и просто дать возможность землякам собираться вместе.

Здесь планируют проводить спортивные праздники, лекции и культурные встречи, сообщили в Смольном.

Как прошло открытие

Программу для гостей подготовили яркую и практичную. В день открытия можно было рассмотреть старинные национальные костюмы и предметы быта. Любители вкусно поесть оценили дегустацию блюд традиционной кухни.

Но одной культурой не ограничились. На площадке прошли открытые тренировки по боксу и уроки первой помощи. Кроме того, все желающие могли принять участие в полезном мастер-классе — своими руками изготовить элементы экипировки для военных.

Кто такие финно-угры и почему они важны для Петербурга

Финно-угорский мир огромно богат. Это не только финны или эстонцы, но и карелы, вепсы, ижорцы, водь, мордва, марийцы и многие другие.

Интересный факт: ижорцы и водь — это коренные жители Невской земли. Они жили на территории современного Петербурга задолго до того, как Петр I заложил здесь первый камень.

Как устроен новый центр

Помещение площадью около 200 квадратных метров. Сердце центра — лекционный зал на 35 мест. Его оснастили по последнему слову техники.

На современных экранах и с хорошим звуком здесь удобно смотреть исторические фильмы, слушать спикеров и проводить мастер-классы.

Петербург всегда был многонациональным городом. Здесь умеют уважать чужие традиции и приходить на выручку. Новый центр — это еще один шаг к тому, чтобы жители города лучше знали историю родного края и дружили семьями, независимо от национальности.

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