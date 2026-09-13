После огурцов — максимально необходимо: метод «3–5 см» в сентябре — к весне грядка получает тотальную перезагрузку

Как посеять сидерат после огурцов

Когда огуречные плети сняты, а грядка пустеет, самое время засеять землю фацелией. Этот сидерат разрыхляет почву, удерживает влагу и готовит место под будущие посадки.

Главное — сделать все правильно, чтобы всходы были дружными, а зелень успела нарасти до холодов, отмечает источник.

Готовим поверхность

Сначала уберите с грядки все растительные остатки и сорняки. Затем пройдитесь граблями или плоскорезом по верхним 3–5 см — глубже не нужно, этого хватит для посева. При сухом сентябре или поздней посадке норму семян увеличивают с 8–12 до 12–15 г на квадратный метр.

Сеем и ухаживаем

Семена рассыпьте по поверхности и слегка заделайте граблями на 1–2 см. Закапывать глубже 3 см не стоит — всходы будут редкими. Верхний слой держите влажным: при сухой погоде аккуратно поливайте мелким дождеванием, пока не появятся ростки.

Не заглубляйте семена: тонкий слой земли — ключ к дружным всходам.

Не допускайте пересыхания поверхности до появления зелени.

Не закапывайте срезанную массу глубоко — достаточно смешать с верхним слоем.

Когда и как срезать

Через 35–50 дней, в начале бутонизации, фацелию срезают. Зелень оставляют как мульчу или слегка смешивают с землей на те же 3–5 см. За зиму часть массы разлагается, и к весне грунт становится рыхлым и готовым к новым посадкам.

Фацелия не относится к крестоцветным, поэтому после нее отлично растут капуста, редис и дайкон.

Вывод

Фацелия — простой и надежный способ оживить землю после уборки урожая. Она не требует сложного ухода, а результат видно уже к весне: почва становится рыхлой и питательной. Главное — посеять вовремя и не заглублять семена.

Личный опыт автора «Городового» Анастасии Чуваковой

Анастасия сеет фацелию на освободившихся грядках каждый сентябрь. По ее наблюдениям, земля после сидерата заметно мягче и легче обрабатывается весной. Советует не тянуть со срезкой — лучше убрать зелень до бутонизации, чтобы стебли не огрубели.

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