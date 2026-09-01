Дачники возрождают забытый фрукт из 80-х: сладкий, устойчивый и очень урожайный

Садоводы часто ломают голову над тем, что посадить осенью для получения большого урожая в новом сезоне. Фермеры со стажем отдают предпочтение забытому сорту слив из 80-х и 90-х годов под названием “мирабель”.
Этот сорт слив относится к одному из самых простых в уходе, при этом он отличается хорошей урожайностью. Культура знакома дачникам еще со времен СССР, ведь тогда сорт пользовался невероятной популярностью. Сейчас фермеры занимаются его возрождением.
Подробнее о фрукте мирабель
Мирабель является небольшой желтой сливой, которая похожа на алычу. Плоды этого сорта отличаются нежной мякотью, плохо переносят транспортировку, поэтому многие крупные фермеры отказались от мирабели в пользу более лежких сортов, сообщает unian.net.
Это привело к снижению популярности растения, но сейчас, когда особенно ценится неприхотливость культур, мирабель стала набирать популярность. Слива не требует удобрений и прочего ухода, а также способна расти в любой почве.
Сорт имеет устойчивость к болезням, отлично переносит заморозки, что особенно актуально для многих регионов России.
Существует множество сортов мирабели, поэтому вкус плодов может отличаться. Самым популярным видом считается мирабель Нанси, которая впервые была выращена во Франции. Мякоть этих плодов можно сравнить с медом из-за насыщенного вкуса и аромата. Из мирабели получается отличное варенье.
Советы
Если вы хотите высадить именно такой сорт сливы на участке, то обязательно сделайте это до конца сентября или в октябре. Выбирайте для культуры солнечное место, ведь именно так получится добиться самых сладких плодов. Первый урожай слива даст через 2-3 года после высадки.
Ранее портал “Городовой” рассказал, как правильно обрезать сливы, яблони и груши.