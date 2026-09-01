Как найти свое «я» и быть перед собой честным — мудрый Хайям раскрыл секрет еще 1000 лет назад

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Этот главный и самый ценный дар в жизни нам придется вернуть — напоминает мудрый Омар Хайям: расплата неминуема

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Вот почему никогда нельзя лить слезы о прошлом: мудрый Омар Хайям дал четкий ответ — теперь ваша жизнь не будет прежней

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Каким по счету родился, так и сложится жизнь: как очередность рождения влияет на судьбу - мнение психолога А. Адлера

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Как избавиться от "судьбы-злодейки": мудрый Хайям дал ответ на вечный вопрос – жизнь заиграет яркими красками

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Таким людям грозит бездарная жизнь: Омар Хайям раскрыл карты еще 1000 лет назад – за это время ничего не изменилось

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