Кастрюли и сковородки сияют ярче солнца: бабушка научила — добавляю 3 средства

Как отмыть сковороду от нагара без химии? Хозяйственное мыло, сода и силикатный клей — проверенный метод, который удаляет даже многолетний налёт.

Со временем даже самая любимая сковорода покрывается плотной коркой нагара, которую не берут обычные моющие средства. Оттирать её часами — утомительно и неэффективно, а агрессивная химия может повредить покрытие. Но есть проверенный домашний способ, который помогает удалить даже многомесячный налёт без лишних усилий.

Для этого понадобятся всего три доступных ингредиента: хозяйственное мыло, кальцинированная сода и канцелярский силикатный клей. Этот метод использовали ещё наши бабушки, и он до сих пор работает безотказно, пишет ИА Stavropol.Media.

Почему эта смесь эффективно удаляет нагар

Всё дело в сочетании компонентов. Щёлочь из мыла и соды расщепляет жир, а силикатный клей делает раствор вязким — он обволакивает поверхность, не стекая, и позволяет активным веществам проникать вглубь нагара. В результате даже старые отложения размягчаются и легко снимаются после кипячения.

Как правильно провести чистку

Для очистки понадобится большая ёмкость, в которую поместится сковорода. В кипящей воде растворяют 70–100 г хозяйственного мыла, добавляют по 200 г кальцинированной соды и силикатного клея, тщательно перемешивают. Раствор становится густым и белёсым. Сковороду погружают в смесь и кипятят около 3 часов на среднем огне — время зависит от толщины нагара.

Обязательно проветривают помещение: запах резкий. После остывания налёт легко счищается мочалкой. В конце посуду промывают, ополаскивают горячей водой и вытирают насухо.

Личный опыт автора

Моя чугунная сковорода перешла ко мне по наследству от бабушки — она была покрыта слоем нагара, который я считала уже неотделимым. Перепробовала несколько магазинных средств, но ничего не помогало. Узнав про этот метод, я решила попробовать, хотя сомневалась в результате. Прокипятила сковороду в растворе около двух часов — и налёт отошёл почти без усилий, поверхность стала гладкой и чистой. Теперь я периодически провожу такую чистку для всей металлической посуды.

Вывод

Кипячение в растворе хозяйственного мыла, соды и силикатного клея — эффективный способ удалить застарелый нагар с металлических сковородок. Метод доступен, не требует дорогих средств и подходит для чугунной и нержавеющей посуды.

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