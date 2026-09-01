Беру пластиковую бутылку — и сажа вылетает в дымоход со скоростью звука: как чищу печь без дорогих средств

Чистим дымоход без химии и народных средств - эффект заметен сразу

Дымоход покрывается сажой незаметно, но последствия этого проявляются достаточно быстро. От слоя сажи ухудшается тяга, печь начинает давать меньше тепла, а в некоторых случаях такая проблема приводит к пожару.

Для чистки дымохода принято использовать картофельные очистки, соль, но они лишь слегка размягчают верхний слой нагара. С толстым слоем сажи народные средства вряд ли справятся. Выручит жителей частных домов механика - для этого даже не придется покупать инструмент.

Почему народные средства не работают

Соль и крахмал при горении выделяют вещества, которые делают сажу более рыхлой, но народные лайфхаки не помогут, если дымоход не прочищали в течение нескольких сезонов, сообщает lipetsknews.ru.

Справиться с толстым слоем нагара может механическое воздействие, ведь ерш или щетка способны проходить даже в самых труднодоступных местах. Сделать инструмент получится всего за несколько минут. Для этого понадобятся вещи, которые есть почти у каждого.

Изготовление чистящего инструмента

Для самодельного инструмента нужно взять две пластиковые бутылки объемом 1,5-2 литра, несколько саморезов и садовый шланг. У бутылок необходимо удалить дно, а стенки разрезать на продольные полосы. Их ширина должна составлять 2-3 см. У вас получатся две пластиковые метелки.

Как делать чистку

Лучше всего выполнять работу с крыши, но если такой возможности нет, то можно воспользоваться прочистной дверцей внутри дома. Шланг с насадкой опустите в дымоход, начните вращательные движения и продвигайте инструмент все глубже. Лепестки из пластика будут удалять сажу.

После прохождения всей трубы вам остается собрать снизу сажу, при необходимости можно повторить чистку. За отопительный сезон достаточно проводить процедуру всего один раз. Если печь или камин топится ежедневно, то потребуется более частая чистка.

Вывод

Пластик отлично удаляет сажу, поэтому самодельный ерш будет служить еще множество чисток. Когда лепестки повредятся, то можно сделать новое устройство. Если у вас есть шланг и бутылки, то этот способ обойдется абсолютно бесплатно.

Ранее портал “Городовой” рассказал, как почистить сковороду от нагара.

