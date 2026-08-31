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2 стакана в воду - и старая сковорода чище, чем после покупки: трехслойный нагар отваливается сам

Опубликовано: 31 августа 2026 14:30
 Проверено редакцией
Городовой ру
2 стакана в воду - и старая сковорода чище, чем после покупки: трехслойный нагар отваливается сам
фото Городовой ру
Как убрать многолетний нагар со сковороды

Отмыть сковороду, годами копившую нагар, — задача не из лёгких. Но не обязательно хвататься за едкую химию: есть проверенный народный способ, который справляется даже с застарелыми отложениями.

Метод прост, состоит из доступных ингредиентов и работает за счёт кипячения — высокая температура делает нагар рыхлым, и он легко отходит.

Что нужно для чистки

В основе метода — два основных компонента, каждый по стакану: картофельный крахмал и натёртое хозяйственное мыло. Их растворяют в пяти литрах воды.

Никаких экзотических средств: всё найдётся на кухне или в хозяйственном шкафу. Смесь не требует сложных манипуляций — достаточно соединить ингредиенты в подходящей кастрюле и довести до кипения.

Как правильно очистить сковороду: практичные советы

  • Смешайте 1 стакан картофельного крахмала, 1 стакан натёртого хозяйственного мыла и 5 литров воды в большой кастрюле, поставьте на огонь и доведите до кипения.
  • Убавьте нагрев до слабого и кипятите 50 минут — за это время нагар размягчится до состояния рыхлой массы.
  • Чистите сковороду сразу после выключения огня, пока она не остыла: используйте металлическую губку, иначе затвердевший слой снова «прилипнет» к поверхности.
  • Во время варки периодически проводите по дну жёсткой щёткой на вилке — так грязь будет отслаиваться активнее.

Личный опыт автора

Однажды попробовала этот способ на старой сковороде — результат приятно удивил. Нагар действительно стал рыхлым и легко счищался. Теперь держу рецепт под рукой и использую, когда вижу, что обычная мойка уже не помогает.

Ранее «Городовой» рассказывал, как избавиться от мышей и крыс в доме за одну ночь.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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