2 стакана в воду - и старая сковорода чище, чем после покупки: трехслойный нагар отваливается сам

Отмыть сковороду, годами копившую нагар, — задача не из лёгких. Но не обязательно хвататься за едкую химию: есть проверенный народный способ, который справляется даже с застарелыми отложениями.
Метод прост, состоит из доступных ингредиентов и работает за счёт кипячения — высокая температура делает нагар рыхлым, и он легко отходит.
Что нужно для чистки
В основе метода — два основных компонента, каждый по стакану: картофельный крахмал и натёртое хозяйственное мыло. Их растворяют в пяти литрах воды.
Никаких экзотических средств: всё найдётся на кухне или в хозяйственном шкафу. Смесь не требует сложных манипуляций — достаточно соединить ингредиенты в подходящей кастрюле и довести до кипения.
Как правильно очистить сковороду: практичные советы
- Смешайте 1 стакан картофельного крахмала, 1 стакан натёртого хозяйственного мыла и 5 литров воды в большой кастрюле, поставьте на огонь и доведите до кипения.
- Убавьте нагрев до слабого и кипятите 50 минут — за это время нагар размягчится до состояния рыхлой массы.
- Чистите сковороду сразу после выключения огня, пока она не остыла: используйте металлическую губку, иначе затвердевший слой снова «прилипнет» к поверхности.
- Во время варки периодически проводите по дну жёсткой щёткой на вилке — так грязь будет отслаиваться активнее.
Личный опыт автора
Однажды попробовала этот способ на старой сковороде — результат приятно удивил. Нагар действительно стал рыхлым и легко счищался. Теперь держу рецепт под рукой и использую, когда вижу, что обычная мойка уже не помогает.
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