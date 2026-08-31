Заказ такси в 7:45, каршеринг в 6 утра и тонны шоколада: детали, о которых стоит знать перед 1 сентября в Петербурге

Пик цен на такси, цветы и сладости растет.

Совсем скоро начнется новый учебный год. Для родителей и школьников это не только праздник, но и традиционный суматошный день. Город встанет в пробки, цены на такси взлетят, а в цветочных магазинах будет не протолкнуться.

Такси и каршеринг: уезжаем без переплат

В День знаний вызвать машину будет непросто. Спрос на такси вырастет примерно на 10%, а тариф «Детский» станет популярнее сразу на 17%.

Самый жесткий ажиотаж ожидается с 7:00 до 10:00. Пик спроса придется ровно на 9 часов утра. В это время включатся максимальные повышенные коэффициенты, пишет "ДП" со ссылкой на аналитиков.

Маленький лайфхак: не заказывайте такси в ровное время (в 8:00 или 8:30). Вызывайте машину на 10–15 минут раньше или позже — например, в 7:45. Так шанс уехать быстрее и дешевле гораздо выше.

Те, кто предпочитает руль, пойдут в каршеринг. Причем здесь пик спроса начнется еще раньше — с 6 до 7 утра. Популярны будут и электросамокаты. Их чаще всего будут бронировать с 8 до 9 утра и после пяти вечера.

Цветы и конфеты: главная закупка года

Букеты большинство петербуржцев покупают в самый последний момент. Пик продаж приходится на 31 августа и утро 1 сентября. В эти дни цветы заказывают в разы чаще обычного.

Самые популярные цветы на День знаний:

Розы

Хризантемы

Герберы

Гладиолусы

Вместе с букетами горожане активно сметают с полок сладости. В последнюю неделю августа продажи шоколада вырастают почти наполовину.

Кстати, учитывайте: в праздничные дни флористы традиционно поднимают цены на 20–30%. Заказ букета заранее поможет немного сэкономить.

Канцелярия в последний рабочий день

Закупка тетрадей и ручек тоже идет по привычному сценарию. Спрос начинает расти с середины августа. За три недели до школы он поднимается на 15%, а за неделю — уже на 70%.

Но самый дикий бум происходит прямо 1 и 2 сентября. В эти дни заказов становится больше в три раза. Родители и ученики докупают то, о чем забыли летом.

Что еще нужно знать: транспорт и ограничения

С 1 сентября в Петербурге немного изменится работа транспорта:

По просьбам жителей добавят новые рейсы автобуса №330 (Колпино — метро «Шушары»). До конца года должны полностью запустить трамвайную линию до Славянки.

Также утренние пробки 1 сентября традиционно достигают 7–8 баллов. Если вам нужно заехать за букетом и успеть на линейку к 8:30, закладывайте на дорогу минимум на полчаса больше обычного.

Ранее «Городовой» рассказывал, как Петербург готовит школы и дороги к 1 сентября.