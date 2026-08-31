Два бассейна во дворе и разметка, которой не страшна зима: как Петербург готовит школы и дороги к 1 сентября

Совсем скоро начнется новый учебный год. В Петербурге к нему готовятся не только ученики и учителя, но и городские службы.
Главная задача перед 1 сентября — сделать так, чтобы путь школьников и студентов до учебы был удобным, легким и, главное, безопасным.
Безопасные маршруты: где уложили новый асфальт?
Каждый год в Петербурге обновляют дороги, которые ведут к детским садам, школам и колледжам. Это помогает снизить аварийность и бережет нервы родителям.
В этом году масштабные работы прошли в разных районах города по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Смольном.
- Во Фрунзенском районе обновляли Бухарестскую улицу. Почти 3 километра свежего асфальта уложили на дороге и тротуарах. Теперь стало намного удобнее ходить и ездить в Колледж Петербургской моды, Охтинский колледж и Дом молодежи.
- В Калининском районе отремонтировали Меншиковский проспект. Эта дорога ведет к школе № 156 и к Санкт-Петербургскому техническому колледжу, где учат специалистов для транспорта и машиностроения.
- На Васильевском острове привели в порядок Большой проспект (от 1-й до 23-й линий). По обновленному тротуару дети пойдут в школы № 21 и № 35.
Что именно сделали дорожники?
Ремонт был капитальным. Рабочие не просто залатали дыры, а полностью сменили изношенное покрытие.
На улицах заменили старые бордюры, отремонтировали люки колодцев и привели в порядок газоны. А главное — нанесли новую разметку из термопластика.
Такой материал служит долго, не стирается за зиму и отлично виден водителям даже в темное время суток или во время дождя.
Школа мечты прямо во дворе
Хорошие новости есть не только для пешеходов и автомобилистов, но и для жителей Приморского района. В жилом комплексе «Прайм Приморский» 1 сентября откроется суперсовременная школа.
Детям больше не придется ездить на автобусах — учеба будет буквально во дворе. Новое здание станет корпусом школы № 575. Учиться здесь смогут ребята с 1 по 11 класс.
Что внутри новой школы:
- Два собственных бассейна и большой спортивный зал.
- Стадион на свежем воздухе: футбольное поле, 6 беговых дорожек, зоны для волейбола, баскетбола и уличные тренажеры.
- Просторная библиотека с медиатекой.
- Оборудованные мастерские для уроков труда.
- Большой актовый зал для праздников и концертов.
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